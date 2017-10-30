Бледанс затравили за нападки на Шурыгину

Эвелина Бледанс записала новый выпуск своей передачи, главной героиней которого стала Диана Шурыгина. Ведущая высказалась о секс-скандале, жертвой которого стала девушка, заявив, что "загрызла" бы за клевету.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с Дианой Шурыгиной. Судя по декорациям за спиной у знаменитостей, речь идет о съемках шоу "Человек-невидимка". Интересно, что в подписи к фото Эвелина недвусмысленно дала понять, что негативно относится к Диане.

"Меня часто спрашивали, как я отношусь к Диане Шурыгиной, а я не понимала, о ком идет речь. Сегодня, готовясь к программе, я посмотрела в интернете шоу Малахова и пришла в ужас. Тема, обсуждаемая у Андрея, была запрещена в "Человеке-невидимке". Мне хотелось так много сказать и спросить... и я даже пару раз нарушала данные мне инструкции... Но... страшно все это... Если бы моих сыновей оклеветали, я бы загрызла и отдала все, что у меня есть, чтобы избежать страшного. Но ведь все так непросто..." – высказалась Бледанс.

Далее Эвелина дала понять своим многочисленным подписчикам, на чьей она стороне в деле изнасилования Дианы Шурыгиной. "И так жалко парня! Мне он показался очень хорошим человеком", – призналась Эвелина.

Актриса не оставила без внимания и саму личность жертвы изнасилования. "А эта красивая девочка просто еще очень глупенько-молоденькая и вообще не знает, для чего она на этом свете. Я даже не смогла добиться от нее хоть какого-то намека на "Мечту", а что уж говорить о взрослых играх, которые затеяли ее родители", – рассудила актриса.

Большинство комментаторов поддержали Бледанс в ее умозаключениях, хотя некоторые признались, что настроение фотографии не соответствует тексту. А одна из подписчиц и вовсе посоветовала Эвелине удалить публикацию, потому что "на Вас из-за этой Шурыгиной противно смотреть", передает Eg.RU со ссылкой на фото актрисы. Другие оказались куда эмоциональнее и несдержаннее, буквально затравив Бледанс за "милое" фото с Шурыгиной. В итоге, актриса вскоре действительно удалила пост.

Отметим, что после развода с мужем Александром Семиным, внимание к Эвелине Бледанс резко возросло. Актриса, которая скрывала уход мужа и разрыв с ним в течение года, стала чаще мелькать на телевидении и пользоваться популярностью у общественности.