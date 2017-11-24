Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии

Эксклюзив Особое мнение Интервью Хворостовский оставил миллионы Чем жена и теща поили Джигарханяна

Выбор читателей

У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Бузова рассказала о своем мужчине
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
партнеры
Пятница 24 ноября
Лента новостей
18:46
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
18:17
Частный авиаклуб в Кубинке подозревают в незаконной коммерческой деятельности
18:15
В жилом доме в Мурманске прогремел взрыв
17:53
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
17:52
Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео
17:48
Совет на выходные
17:37
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
17:28
Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи
17:02
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
16:33
В России успешно испытали новую противоракету
16:26
В Петербурге умер известный журналист
16:06
В центре Москвы водитель иномарки наехал на пешеходов
15:51
Министру энергетики стало смешно от цен на бензин
15:25
В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена
15:21
Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза
15:16
Пьяный мужчина три часа пытался выйти из подъезда (видео)
14:58
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
14:57
При взрыве в Египте погибли 50 человек
14:49
Зять Ельцина лишился работы
14:42
Меланья Трамп порадовала американцев нарядом юной студентки
14:38
Россиянин изнасиловал своих падчериц
14:28
У россиян новые проблемы с алкоголем
14:24
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
14:23
На украинском ТВ закатили истерику из-за бездарного Порошенко
14:18
Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее
14:06
Житель Подмосковья до полусмерти избил жену
14:04
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
13:55
Россиянам разрешат неофициальное использование герба
13:51
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
13:28
В центре Москвы мужчина отобрал у школьника 500 рублей
13:21
Найдена неожиданная польза спорта
13:17
Демидовой досталось за сноба Серебренникова
13:17
Правило пяти свиданий
13:07
Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
13:07
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
13:07
Истерички используют мужчин
12:39
Телефонных террористов заблокируют без суда
12:32
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
12:16
Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе
12:10
Открылась правда о семье пожалевшего солдат вермахта школьника
11:55
Россиянину пересадили палец ноги на кисть
11:48
В центре Москвы пьяный пациент напал на скорую помощь
11:36
Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов
11:27
Госдума приняла трехлетний бюджет роста
11:12
Трамп приготовил россиянам подлость
10:51
Родные Фриске сделали важное открытие
10:49
В Сеть попало секс-видео архангельских школьников
10:48
В Москве в ТЦ "Мега" произошло обрушение
10:32
Названы любимые автомобили россиян
10:25
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
10:24
В Москве на фиолетовой ветке метро встали поезда
10:16
"Единая Россия" налаживает обратную связь
09:59
Беременная россиянка метнула нож в баловавшегося сына
09:53
Российские ученые нашли лекарство от тяжелого псориаза
09:51
У российской певицы сын умер от рака
09:46
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожего
09:20
В России ограничат продажу алкоголя
09:20
Создано эффективное средство от облысения
09:04
Народ не узнал жену Андрея Аршавина
08:58
Короля Бельгии вынудили спать на полу в Киеве
08:42
Побег главы ЛНР Плотницкого в Россию попал на видео
08:39
Русофоб Зеленский накинулся на Киев из-за "Сватов"
08:27
Собчак сравнила шоу Соловьева с туалетом
08:19
Главные события Москвы с 24 по 30 ноября
08:11
Вдова поклялась в вечной любви Хворостовскому
07:59
В Москве из горящего дома спасли 18 человек
07:37
В Москве выбрали лучших магов и фокусников
21:57
В московском метро случилось ЧП
21:51
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
21:39
Рак сочли болезнью грешников
21:35
Стала известна последняя воля умершего от рака актера Годовикова
21:22
Подруги уличили в воровстве красавчика из "Дома-2"
21:04
Как Сталин издевался над тихоней-женой
21:03
В Дагестане застрелили местного депутата
20:50
Разведенная Дайнеко ищет любовника на сайте знакомств
20:41
Пассажирка родила на станции МЦК
20:36
Селяне в России боятся голодной смерти
20:30
Кто наведет порядок в Луганске
20:17
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
20:16
Московские рестораны занесли в Желтую Книгу
20:06
Маленькую дочь затравили после смерти Хворостовского
19:48
Ушлые прибалты хотят украсть славу Путина
19:30
Больной Джигарханян отрекся от сестры-предательницы
19:14
В Москве перекрыли Красную площадь
18:58
Огромная грудь Водонаевой спровоцировала скандал
18:39
Российский банк получил престижную международную награду
18:36
Стали известны реальные правители Украины
18:19
Сергей Лавров раскрыл умопомрачительные заработки Аллы Пугачевой
18:19
Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"
17:55
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки
17:52
"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"
17:38
В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
17:38
В Москве эвакуировали здание Минфина
17:10
Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
17:09
Путин нашел способ парализовать США
17:08
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
16:41
Эрдоган подставил Путина в истории со стулом (видео)
16:32
На севере Москвы неизвестный прострелил девушке голову
16:29
"ЕР" нашла в России 130 тысяч обманутых дольщиков
16:26
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Джигарханяна отказали ноги
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
Родные Фриске сделали важное открытие
Почему знаменитости умирают от рака
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
Шоу-бизнес

Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии

Эвелина Бледанс с сыном Семеном.м Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Пятилетнего сына Эвелины Бледанс прооперировали за границей. Малыш перенес хирургическое вмешательство на ногах.
прочитано 10212 раз

После рождения Семену диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног. Родители, актриса Эвелина Бледанс и продюсер Александр Семин, пытались вылечить недуг без хирургического вмешательства, однако ничего не получилось. Как передает Telegram-канал Super, пятилетнего Семена, страдающего синдромом Дауна, прооперировали в одной из клиник в Германии.

ПО ТЕМЕ

Бледанс затравили за нападки на Шурыгину

Брошенная Бледанс о другой женщине бывшего мужа

 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Отметим, что ни Эвелина Бледанс, ни ее бывший муж Александр Семин пока не прокомментировали событие. Хотя о первой операции мальчика актриса рассказала еще в начале 2017 года. "Из-за нашей проблемы собрали консилиум ортопедов, все они приняли решение, что Семена надо срочно оперировать, потому что у него кости трутся друг о друга, причиняя боль. И действительно, я замечала, что иногда, когда он нервничает, то щелкает коленной чашечкой", – рассказывала в интервью артистка.

Публикация от Александр Сёмин (@semensemin)

По ее словам, после операции сын на протяжении четырех месяцев был лишен возможности наступать на ногу, гулять, плавать – и для нее это был один из самых тяжелых периодов в жизни. "Я еле сдерживала слезы, когда смотрела на него после операции, но понимала: ребенок не должен видеть мое волнение. Нога была в гипсе от паха и до самых пальчиков", – поделилась сокровенным Бледанс.

Эвелина не унывала. "Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались", – констатировала артистка.

Автор: Наталья Аряева24 ноября 2017, 15:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс вышла в свет с молодым спутником

567

комментарии

Политика

Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Стали известны реальные правители Украины
Путин нашел способ парализовать США

Шоу-бизнес

Хворостовского закопают рядом с любимым Шаляпиным
Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии

Проишествия

Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Шоу-бизнес

Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева

Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Шоу-бизнес

Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского

Законы России и Англии дают разные права жене, родителям и детям певца

Шоу-бизнес

Народ не узнал жену Андрея Аршавина

Женщина показала раритетное фото
Шоу-бизнес

У российской певицы сын умер от рака

Артистка дала откровенное интервью

Гороскоп

Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца

Фоторепортажи

Демидовой досталось за сноба Серебренникова
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru