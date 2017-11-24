Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии

Пятилетнего сына Эвелины Бледанс прооперировали за границей. Малыш перенес хирургическое вмешательство на ногах.

После рождения Семену диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног. Родители, актриса Эвелина Бледанс и продюсер Александр Семин, пытались вылечить недуг без хирургического вмешательства, однако ничего не получилось. Как передает Telegram-канал Super, пятилетнего Семена, страдающего синдромом Дауна, прооперировали в одной из клиник в Германии.

Отметим, что ни Эвелина Бледанс, ни ее бывший муж Александр Семин пока не прокомментировали событие. Хотя о первой операции мальчика актриса рассказала еще в начале 2017 года. "Из-за нашей проблемы собрали консилиум ортопедов, все они приняли решение, что Семена надо срочно оперировать, потому что у него кости трутся друг о друга, причиняя боль. И действительно, я замечала, что иногда, когда он нервничает, то щелкает коленной чашечкой", – рассказывала в интервью артистка.

Публикация от Александр Сёмин (@semensemin) Ноя 4 2017 в 5:13 PDT

По ее словам, после операции сын на протяжении четырех месяцев был лишен возможности наступать на ногу, гулять, плавать – и для нее это был один из самых тяжелых периодов в жизни. "Я еле сдерживала слезы, когда смотрела на него после операции, но понимала: ребенок не должен видеть мое волнение. Нога была в гипсе от паха и до самых пальчиков", – поделилась сокровенным Бледанс.

Эвелина не унывала. "Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались", – констатировала артистка.