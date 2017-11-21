Васильева сделала неожиданное заявление об отношениях с Гаркалиным

Валерий Гаркалин принял участие в ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". В рамках передачи актриса Татьяна Васильева неожиданно призналась, что была всерьез влюблена в актера.

Очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал прославленный актер Валерий Гаркалин. В ток-шоу зашла речь о личной жизни артиста. Несколько лет назад актер потерял свою жену Екатерину, с которой прожил более 30 лет. Женщина умерла из-за онкологического заболевания.

"Говорят, время лечит. Я вам могу сказать, что это неправда. Я не могу забыть о ней, не могу забыть ее глаза. Я иногда мысленно спрашиваю: "Катя, куда ты положила ту или иную вещь?" Прошло восемь лет, а я до сих пор с ней общаюсь и не могу без нее ориентироваться в доме", – признался актер.

Гаркалин отметил, что заметил изменения в жене буквально за несколько месяцев до ее смерти. Обычно отличающаяся полнотой Екатерина вдруг начала стремительно худеть. Однако Валерий не придал этому значения, поскольку жена все переводила в шутку, тщательно скрывая болезнь.

"Жизнь состоит не только из радостей. Я виню себя в том, что не смог уберечь ее. Она умерла от рака, а сейчас некоторые формы рака можно излечить. К сожалению, ей никто не мог помочь, в том числе и я. Я знал, что Катя больна, но не думал, что так серьезно, к тому же в тот момент у меня было два инфаркта и клиническая смерть – Катя все время была со мной и хотела спасти мою жизнь. Я узнал о том, что на самом деле с ней происходит, когда она уже была в реанимации", – рассказал Гаркалин.

Перед смертью Екатерина написала мужу письмо, в котором были строки: "Единственное, что могу сказать, – ты всегда приносил мне одну радость". "И в этом вся Катя. Даже уходя, она думала не о себе, а о любимом человеке", – прокомментировал это обстоятельство артист.

На передаче Корчевников предложил Гаркалину посмотреть сюжет, в котором звездные коллеги высказывают свое отношение к актеру. Так, Татьяна Васильева сделала неожиданное признание – она была влюблена в Гаркалина. "Я, например, была в него влюблена. По-настоящему, не только, как в партнера. У нас были, знаете, такие отношения… На грани, я бы сказала, которые могли во что-то большее перерасти. Но была Катя. И этим все сказано", – высказалась 70-летняя актриса.