Коварный план Джигарханяна провалился

Адвокат Цымбалюк-Романовской идет в наступление. Победа уже близка, враг будет повержен.

Когда Армен Джигарханян на всю страну кричал про красавицу-жену Виталину Цымбалюк-Романовскую "Воровка! Посадить воровку!", когда заявлял, что она его обобрала, то, конечно, не думал, чем это аукнется. Молодая киевская пианистка не опускается до публичных оскорблений некогда любимого человека, но и дальше сносить обиды не намерена. И пусть сегодня Виталина находится под подпиской о невыезде, делу это не мешает.

Она обратилась к адвокату Ларисе Широковой с просьбой помочь восстановить доброе имя и доказать, что в браке с легендарным артистом ничего не крала. Три квартиры общей стоимостью 100 миллионов рублей Виталина купила до брака, оформив все на свое имя, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут.

Десятков миллионов рублей со счетов Джигарханяна она, как говорит, тоже не снимала. И даже готова это доказать в суде, а бывшего мужа привлечь за клевету и оскорбления. В связи с этим Цымбалюк-Романовская чуть ли не каждый день проводит в следственных органах.

"Не теряя времени, не обращая внимания на побочные эффекты, мы продолжаем отстаивать и доказывать свою позицию. Мне повезло – мой доверитель не нуждается в переписывании истории, фальсификации доказательств и событий. Мы просто говорим фактами, а с ними, как известно, не поспоришь. В моей адвокатуре, как в шахматах, турнир ведется в полной тишине. Кто знает, тот поймет. А мы продолжим партию", – сообщила Виталина на своей странице в социальной сети.

Ее поклонники, обожатели и подражатели уверены: коварный план Джигарханяна наказать пианистку провалился. Да, она заметно обогатилась за годы жизни в Москве, стала светской персоной, желанным гостем на ток-шоу и премьерах. Однако вовсе не за счет актера, а благодаря смекалке, оборотистости и решительности.