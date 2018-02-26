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Цымбалюк-Романовская об "армянском" прошлом: Будь оно неладно

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Бывшая жена Джигарханяна неожиданно разоткровенничалась. Поклонники тут же кинулись поливать ее елеем и слагать панегирики.
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Обогатившаяся и сделавшая себе имя в России украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, на какой культуре ее воспитывали, чье творчество повлияло на формирование ее сильного и пробивного характера. "Есть сила, которая противостоит любой глупости. Это наши истоки, – улыбнулась бывшая жена Армена Джигарханяна. – То, что мы видели и слышали с детства. Я выросла на записях Святослава Рихтера, слушала концерты Наума Штаркмана, Татьяны Николаевой, Владимира Крайнева, Николая Петрова, Натальи Гутман, Элисо Вирсаладзе. Я не пропускала ни одного концерта в Киевской филармонии – это моя жизнь. И я горжусь тем, что выросла в Киеве".

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Многочисленным поклонникам Виталины стало интересно побольше узнать о ее украинских корнях. "Моя родина – Харьковский массив. Улица Армянская, будь она неладна", – рассказала пианистка о прошлой жизни. 

"На Украине ничего подобного никогда бы с вами не произошло! Это невозможно себе представить даже в страшном сне", – с такими словами через социальную сеть FaceBook к Виталине обратилась ее подружка из Незалежной. Действительно, вряд ли Цымбалюк-Романовская могла бы на родине столь лихо провернуть такое большое дело.  


Ну а бывшую товарку Элину Мазур друзья предлагают Виталине физически уничтожить – она в последнее время шокирует скандальными откровениями о происках и делишках пианистки. "Мазур – это целая стая воронов. Кружит и клюет. А когда воронов много в городах, их отстреливают. Чтобы не гадили. То есть не мешали жить", – посоветовал Цымбалюк-Романовской в открытой переписке один из многочисленных друзей. 

Автор: Иван Губкин26 февраля 2018, 09:16
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