Подруга поглумилась над непристойностями Борисовой

Телеведущая все отрицает. Она считает, что ее оболгали и подставили.

Фейковая новость о том, что самая красивая ведущая страны Дана Борисова практикует секс за деньги, поразила ее поклонников. Они возбуждены и возмущены!

В Сети, напомним, появилась переписка от имени Даны с потенциальным клиентом из Владикавказа. "Я хочу денег и тр*****ся", "сделаю минет горловой. И в рот кончишь", "но к тебе одному не поеду. Ищи еще 2. Чтобы я дня на 3 приехала", "если очень расстараются, то и в попу дам", – говорится в посланиях. За свои услуги Борисова якобы просит четыре тысячи долларов, но готова сделать скидку. А зажигательная переписка сопровождается призывными снимками распутницы Даны – без бюстгальтера, в кокетливых трусиках.

Эротическую фотосессию Дана не отрицает – мол, у нее шикарная фигура, которой она не стесняется. А вот диалог с кавказцем называет подлогом. "Это фейковая переписка, там еще все в таких выражениях. Я не говорю так. Доброжелателей, естественно, много. Фото – да, мои, но слова нет, – заявила Борисова. – Ну не хотят меня воспринимать трезвой и верующей, хотят, чтобы я была распутной женщиной. Зачем мне признаваться в том, чего я не делала?"

Однако у знакомой с Даной рублевской дивы Алены Кравец иное мнение. "Если быть совсем честной, у меня был ряд доказательств подобных действ с ее стороны, но я посчитала ниже своего достоинства это демонстрировать и рушить жизнь Даны. А вот так все вышло, и кто-то все таки слил инфо о ее непристойном поведение. Так что, вывод таков: не ройте яму другому, а то и сам попадешь в нее!", – написала Кравец в своем микроблоге.

Ранее, напомним, Борисова тоже подозревала Кравец в оказании интимных услуг на коммерческой основе."Очень некрасиво и грязно вы веде те себя, –написала ей телеведущая. – Почему-то не удивлена. Я просто тактично хотела вас предупредить не предлагать интимные услуги случайным мужчинам в интернете, они первым делом считают своим долгом сообщить о вашей доступности всем друзьям и знакомым. Высказывать им свое желание встретиться, отсосать и потрахаться – это выше моего понимания (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены. – Прим. Ред.)"