Ночь любви с похотливой Борисовой оценили в 4 тысячи долларов
Молодой человек из Владикавказа уверяет, что Дана Борисова якобы обещала отдаться ему и его друзьям за большие деньги. В подтверждение своих слов он предоставил переписку с телеведущей, которую публикует Telegram-канал Super! "Я хочу денег и тр*****ся", "сделаю минет горловой. И в рот кончишь", "но к тебе одному не поеду. Ищи еще 2. Чтобы я дня на 3 приехала", "если очень расстараются, то и в попу дам", – читаем в посланиях. За свои услуги Борисова якобы просит четыре тысячи долларов, но готова сделать скидку. А зажигательная переписка сопровождается призывными снимками распутницы Даны – без бюстгальтера, в кокетливых трусиках.
Возникает вопрос: зачем джигит слил эту мерзкую переписку репортерам, ведь это как-то не по-мужски. То ли он хотел посмеяться над Борисовой, то ли они не смогли договориться о цене и оказываемых услугах, и он захотел отомстить, то ли это дела давно минувших дней, которые почему-то всплыли сейчас.
Но вероятнее кажется другое. Эта переписка и снимки – искусная подделка с целью опорочить Дану. Она начала новую жизнь, не употребляет алкоголь и запрещенные препараты, ездит по святым местам, много работает. А какие-то завистники пытаются испортить ей жизнь. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что фотография Даны на аватаре мессенджера в скринах переписки совсем другая, нежели та, что сегодня используется Борисовой. К тому же ее имя написано с ошибкой – Данна.
Борисова не комментирует эту грязную историю. Она выше подобной гадости и не считает возможным опускаться до уровня людей, которые не брезгуют подобным "компроматом". И зная Дану, невозможно поверить, что она могла бы спать с кем-то за деньги, ехать в другой город. Она – богатый человек, ни в чем не нуждается. И сама может кому угодно заплатить, только нет достойных, увы.
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