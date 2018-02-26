Соперница потерпела фиаско в борьбе с Аршавиной

В Казахстане закрыли уголовное дело в отношении жены футболиста Андрея Аршавина. Модель Ольга Семенова потерпела поражение.

Официальный представитель Департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек напомнила журналистам, что в отношении Алисы Аршавиной возбудили дело по статье "Угроза". Поводом стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой о возможности причинения тяжкого вреда здоровью.

По словам Азирбек, разбирательство прекращено. "Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем органом уголовного преследования 21 февраля уголовное производство прекращено", – цитируют ее РИА Новости.

В пресс-службе ведомства добавили: "В части доводов относительно оскорбления, унижения чести и достоинства, путем использования социальных сетей, Семеновой разъяснено, что данные правонарушения относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке. То есть дела возбуждаются непосредственно, путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности".

Напомним, в конце прошлого года в интернет попало видео, на котором Андрей Аршавин в ночном клубе обнимает за талию казахстанскую красавицу Ольгу Семенову. Вскоре ролик увидела жена футболиста. Ревнивая супруга спортсмена обратилась к модели, якобы представившись сотрудником ФСБ и угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики". Семенова обратилась с заявлением в полицию.