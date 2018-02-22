Казахстанская модель рассказала об ультиматуме Аршавина
Департамент внутренних дел Алма-Аты начал расследование в отношении жены российского футболиста Андрея Аршавина Алисы по статье "Угроза" на основании заявления казахстанской модели Ольги Семеновой. Ранее на своей страничке в социальной сети Ольга сообщила, что к ней поступила просьба забрать заявление из органов.
По словам Семеновой, об этом ее попросила жена их общего с Андреем Аршавиным знакомого, который их и познакомил. Однако Ольга отказалась забрать заявление.
Также казахстанская модель прокомментировала решение Аршавина покинуть клуб, если его жену посадят. "Я это воспринимаю как ультиматум в мой адрес. Получается, по логике вещей, что если уйдет Аршавин из "Кайрата", виновата буду я, потому что я хочу наказать Алису Аршавину. И я это воспринимаю как настраивание фанатов (футбольного клуба. – Прим.ред.) против меня. Я не понимаю, как вообще связана игра Андрея Аршавина и мое заявление на Алису Аршавину", – цитирует Ольгу Семенову Sputnik Казахстан.
В ближайшее время модель намерена отправиться в Москву. "Для разбора полетов", – коротко пояснила манекенщица. Ольга не стала скрывать, что это касается судебного дела. "Да, это связано с Алисой Аршавиной и с Андреем Аршавиным, безусловно", – заявила Семенова.
Напомним, в конце прошлого года в интернет попало видео, на котором спортсмен в ночном клубе обнимает за талию казахстанскую красавицу. Вскоре этот ролик увидела и жена футболиста. Ревнивая супруга спортсмена обратилась к модели, якобы представившись сотрудником ФСБ и угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики" конкурентке.
Тогда Ольга обратилась с заявлением в полицию. Теперь Аршавина дает показания прокуратуре, на нее заведено три уголовных дела и светит реальный тюремный срок.
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