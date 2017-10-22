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Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой

Екатерина Андреева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Одна из самых популярных, узнаваемых и любимых телеведущих в России – Екатерина Андреева – на своей странице в Instagram выложила видео из ресторана IGNIV в Швейцарии. Посетить заведение ее пригласил сам хозяин заведения, молодой и, по заверениям звезды российских телеэкранов, красивый шеф-повар Андреас Каминада.
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Многие подписчики Екатерины Андреевой в Instagram успели заметить, что большая часть ее постов представляет из себя своего рода миниатюрные выпуски познавательной передачи. Очередная такая серия была посвящена высокой кухне.

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Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"Самый молодой именитый шеф-повар Европы ,Андреас Каминада(тот еще красавчик),пригласил нас отобедать в свой ресторан в Щвейцарии IGNIV (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим .ред.)", – рассказала Екатерина Андреева. Он дружит с моей подругой @marianna_laemmli ,а потому прием был оооочень теплым 😂😂😂  Можно было и похолоднее(ну ,в смысле мы бережем фигуру,а тут...тебя оооочень хотят покормить.)", – добавила она.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

"Я не помню,сколько было перемен блюд,но все были очень вкусными и маааленькими.Все-таки галантный Андреас учел,что мы -девочки 😜,а значит -смерть талии должна все же быть под контролем👍👍👍", – рассказала ведущая. В самом ролике она показывает удивительные блюда, поражающие как сочетанием вкусов и редкостью ингредиентов, так и внешней красотой.

Напомним, Екатерина Андреева состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем. Впрочем, сама она, по собственному признанию, не может вспомнить, сколько лет длятся их отношения. Забывает телеведущая и даты дней рождения родственников и друзей. "Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года", – призналась она.

Бизнесмен Перович три года добивался расположения Андреевой. Он пообещал, что достанет для нее все звезды, если она согласится дать ему шанс. Телеведущая отмечает, что предприниматель держит слово и часто преподносит ей приятные сюрпризы.

Автор: Геннадий Куприянов22 октября 2017, 12:53
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