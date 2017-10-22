Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой

Одна из самых популярных, узнаваемых и любимых телеведущих в России – Екатерина Андреева – на своей странице в Instagram выложила видео из ресторана IGNIV в Швейцарии. Посетить заведение ее пригласил сам хозяин заведения, молодой и, по заверениям звезды российских телеэкранов, красивый шеф-повар Андреас Каминада.

Многие подписчики Екатерины Андреевой в Instagram успели заметить, что большая часть ее постов представляет из себя своего рода миниатюрные выпуски познавательной передачи. Очередная такая серия была посвящена высокой кухне.

"Самый молодой именитый шеф-повар Европы ,Андреас Каминада(тот еще красавчик),пригласил нас отобедать в свой ресторан в Щвейцарии IGNIV (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим .ред.)", – рассказала Екатерина Андреева. Он дружит с моей подругой @marianna_laemmli ,а потому прием был оооочень теплым 😂😂😂 Можно было и похолоднее(ну ,в смысле мы бережем фигуру,а тут...тебя оооочень хотят покормить.)", – добавила она.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Окт 21 2017 в 9:29 PDT

"Я не помню,сколько было перемен блюд,но все были очень вкусными и маааленькими.Все-таки галантный Андреас учел,что мы -девочки 😜,а значит -смерть талии должна все же быть под контролем👍👍👍", – рассказала ведущая. В самом ролике она показывает удивительные блюда, поражающие как сочетанием вкусов и редкостью ингредиентов, так и внешней красотой.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Окт 20 2017 в 12:53 PDT

Напомним, Екатерина Андреева состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем. Впрочем, сама она, по собственному признанию, не может вспомнить, сколько лет длятся их отношения. Забывает телеведущая и даты дней рождения родственников и друзей. "Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года", – призналась она.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Окт 9 2017 в 10:41 PDT

Бизнесмен Перович три года добивался расположения Андреевой. Он пообещал, что достанет для нее все звезды, если она согласится дать ему шанс. Телеведущая отмечает, что предприниматель держит слово и часто преподносит ей приятные сюрпризы.