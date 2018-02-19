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Шоу-бизнес

Продюсер о певческой карьере Шурыгиной: Скоро и унитазы будут петь

Диана Шурыгина. Фото: GLOBAL LOOK press
Известный продюсер Леонид Дзюник проанализировал перспективы Дианы Шурыгиной, решившей начать певческую карьеру. Специалист весьма скептически отнесся к успеху звезды ток-шоу "Пусть говорят".
прочитано 2401 раз

Диана Шурыгина решила стать певицей. Продюсировать девушку, прославившуюся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", где во всех подробностях обсуждалось ее изнасилование, будет промоутер, телеведущая и владелица собственного event-агентства Диана Бичарова.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Диана Шурыгина специально брала уроки вокала, у нее достаточно интересная партия в этой песне. Скорее всего, это будет настоящий хит!" – сообщил журналистам представитель Бичаровой.

Известный продюсер Леонид Дзюник не так оптимистичен. "Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Я не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из г***на, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!" – цитирует Дзюника "Собеседник".

Продюсер, который, к слову, был концертным директором группы "Тату", вспомнил, как работал с этим коллективом. "Когда Иван Шаповалов начинал заниматься проектом, он, к сожалению, держался лишь на рассказах об однополой любви. Я три года был с ними – не было никаких лишних интервью, никакой информации ни о чем. И как только я ушел, все изменилось: девочки стали более открытыми, группа перестала быть интересной. Сейчас Шурыгина на волне, пена взбудоражилась, ее соберут – и все! Ну какая она певица?! Я бы точно не стал ее продюсировать! Боже упаси! Это себя не уважать!" – отрезал специалист.

Автор: Наталья Аряева19 февраля 2018, 16:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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