Ксению Бородину обозвали старой проституткой

Блогер Лена Миро жестко раскритиковала телеведущую Ксению Собчак. Она обвинила ее в ханжестве и назвала старой проституткой.

Ксения Бородина не только смогла построить впечатляющую карьеру на телевидении, но и создать счастливую семью. Однако по каким-то причинам иногда она становится объектом для критики, подчас весьма жесткой. В очередной раз "пропесочить" ведущую "Дома-2" решила популярный блогер Лена Миро. Поводом стала критика Ксении Бородиной девушек, работающих в эскорте.

"Ксюша разродилась многословным и полностью нечитабельным постом о том, как плохо быть проституткой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – оценила блогер старания ведущей. Впрочем, больше всего, по всей видимости. ее возмутил даже не слог Ксении Бородиной, а сама ее позиция.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 17, 2018 в 7:15 PST

"Вот правильно говорят, нет большей ханжи, чем старая проститутка. И Бородина -– тому подтверждение", – отрезала Лена Миро. "О ведущей публичного Дома 2 Ксении Б., казалось бы, все знают все. И сожитель -– Курбан, и бывший -– альфонс, и дети -– от разных. В общем, моральный облик женщины не оставляет вопросов", – вынесла она свой вердикт.

Не обошла она стороной и профессиональную деятельность ведущей. "Устроили картинку с развратом, где каждый стремится переспать со всеми, называя это "строительством отношений", – заметила Лена Миро.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 13, 2018 в 5:05 PST

Впрочем, она согласилась с основным посылом Ксении Бородиной о том, что быть проституткой – печально. "Ксюша, быть третьей женой Курбана Терехина, поверь, ничем не лучше и не моральнее, чем быть проституткой. Не тебе, дорогая, осуждать эскортниц -– ни ввиду твоей личной жизни, ни с профессиональной точки зрения "мамочки" публичной стройки", – обратилась она к Бородиной.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 16, 2018 в 12:39 PST

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Ксения Бородина выступила с осуждением эскорт-услуг. Она заметила, что это ничем кроме цены не отличается от проституции, а за красивой картинкой гламурной жизни девушек ждут тяжелые переживания и сломанная судьба.

"Девочки, получайте хорошее образование, если хотите чего-то добиться в жизни , ставьте себе цели и идите только вперед!!! Если ваш парень не зарабатывает миллионы, поймите одно, зато он ваш, а не чей то муж, который вам платит, помните что счастье в мелочах, счастье в крепких любимых объятьях , в заботе , в детском смехе, в ваших собственных победах", – обратилась она к подписчицам.

