"Вам надо, чтобы я была несчастна": У Ксении Бородиной сдали нервы

Ксения Бородина обратилась к своим подписчикам. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" ответила на критику в свой адрес.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Бородина опубликовала комментарий подписчицы. Та, по всей видимости, возмущенно высказалась на реплику ответившей ей ведущей. "Это ж надо так измениться в худшую сторону. Такая злая стала и грубая. Вставляешь свою жизнь на показ – будь готова ко всему, в том числе к критике, к зависти. Зачем хамить то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – значится в сообщении.

Ксения Бородина высказалась весьма эмоционально относительно подобных комментариев в свой адрес. "Вот не перестаю удивляться людям, почему у нас так принято, что людям можно хамить и писать в адрес публичного человека все что хочется , а им опять же ответить нельзя , потому что ты публичный человек", – начала свой пост ведущая.

Знаменитость подчеркнула, что у нее "живая страница", однако она никому не "навязывала" ее. "Вы за что жалеете, потом за это же и поругать можете Вам надо чтобы я была несчастна , тогда я буду вам угодна?) Так я лучше останусь с 1 фолловером, чем буду несчастна!" – заявила Ксения.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 11, 2018 в 3:16 PST

Бородина подчеркнула, что, в отличие от других звезд, сама общается с подписчиками. "Многие же как, даже внимания не обращаюсь что там в комментах , ни хорошие , ни плохие, доносят что вам надо донести и все ! Жизни в этом нет!" – заключила ведущая.

Ксения призналась, что тоже бывает не права и совершает ошибки. "Вы если хотите словом поддержать так всегда жду вас, порадоваться, совет дать, я вам очень рада и люблю вас, давайте больше общаться, узнавать друг друга, но свою грязь лейте на своих страницах, ко мне с камнем не надо приходить. Кто с мечом придет, тот от него и погибнет ♠️♠", – завершила свою запись Бородина.