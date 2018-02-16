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На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой

Катя Семенова и Лера Кудрявцева. Фото: Dni.Ru
Катю Семенову упрекнули, что на шоу с Лерой Кудрявцевой она была недостаточно откровенна. В ответ певица призналась, что уже извинилась перед телеведущей.

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После невероятно откровенного интервью, которое Катя Семенова дала Андрею Малахову в его ток-шоу "Прямой эфир", многочисленные поклонники написали огромное количество слов поддержки певице на ее страничке в социальной сети Instagram.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Однако нашлись и те, кто упрекнул артистку за то, что она была недостаточно откровенна с Лерой Кудрявцевой, когда ранее давала интервью в передаче "Секрет на миллион". Дескать, Семенова даже не заикнулась о своих семейных проблемах. 

Самое интересное, что Катя не оставила без внимания критику в свой адрес. "Я перед Лерой уже извинилась", – коротко сообщила пользователям Сети Семенова. Кстати, в комментариях отметилась и сама Кудрявцева. "В тебе такая искренность, талант, ты такая настоящая. Люблю тебя", – обратилась к исполнительнице телеведущая.

Ранее Катя Семенова откровенно рассказала о предательстве мужа, актера Михаила Церишенко, и разводе. По словам артистки, ее жизнь кардинально изменилась после звонка его любовницы. "Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – сообщила Семенова.

Тем не менее певица дала Церишенко год. Она объяснила, что все это время пыталась себя уговорить, что измены прощают. Однако в один миг поняла, что это не измена, а предательство. Катя сильно переживала и даже начала впадать в ступор.

В итоге, чтобы оформить развод, Семенова, по ее признанию, переписала на Церишенко машину, мотоцикл, гараж, он купил новую дачу. Даже отдала за него внушительный долг. В итоге Катя Семенова благополучно развелась. Артистка сообщила, что совсем скоро представит новый альбом.

Автор: Наталья Аряева16 февраля 2018, 16:20

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