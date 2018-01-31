Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой

Катя Семенова стала гостьей программы "Мой герой". В студии певица рассказала о трудном детстве и предательстве близких.



Семенова рано потеряла родителей, и ей пришлось жить со старшей сестрой. А в 11 лет Катя устроилась на работу – она мыла полы, чтобы накопить на куклу.

У будущей звезды не было друзей, а одноклассники ее недолюбливали. Когда умерла мама Екатерины, учительница рассказала об этом в школе, надеясь, что ученики будут жалеть девочку.

"Когда мама умерла, моей сестре было 25 лет. Она, совершенно не задумываясь, могла прийти с трех работ и говорить мне: "Давай выпьем". И я с 11 лет выпивала", – откровенно рассказала артистка.

Окончив школу, Семенова стала официанткой. Позднее ее устроили в медицинское учреждение. Там она заболела туберкулезом и больше года пролежала в больнице. После такого Катю никуда не брали на работу, ей с трудом удалось устроиться лишь в ветеринарную лечебницу.

Однако вскоре Семеновой улыбнулась удача. Одно издание проводило музыкальный конкурс, и Катя решила попробовать свои силы, так как очень любила петь. Так она попала в музыкальную группу.

Но на сказку это было мало похоже, Семеновой приходилось много работать. Иногда у нее было по четыре концерта в день. "Это был труд, которым я зарабатывала деньги", – отметила артистка.

Певица рано выскочила замуж. Ей было всего 22, а вскоре у нее родился сын, и на девять месяцев Катя ушла в декрет. Но брак не принес ей счастья, супруги недолго прожили вместе.

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) Янв 27, 2018 at 11:50 PST

"Я ушла от мужа по определенным причинам. Это не касается того, что я влюбилась в другого человека", – говорит Катя о расставании с отцом своего ребенка.

Семенова ушла от супруга, оставив с ним маленького сына. Она жила у знакомой костюмерши. Когда Катя все же решила забрать малыша, родственники мужа ей не позволили.

Любовью всей жизни Екатерины Семеновой стал Михаил Церишенко. Супруги прожили в браке почти 25 лет. Однако выяснилось, что в течение долгого времени у мужчины была другая. 9 января 2018 года певица снова осталась одна. При этом артистка решила не делить нажитое имущество и отдала экс-супругу многое.

"Для меня развод – это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – ошарашила ведущую шоу Катя.

Любовница заявила Семеновой, что Церишенко боялся потерять жилье. "Я его тут же выгнала и подала на развод. Но потом он начал говорить, что жить не может. Он чуть не умирал. Я почему-то подумала, что жизнь моего родного человека все равно важнее. Я разрешила ему вернуться домой", – вспоминает Семенова.

Певица считает, что ее мужа довела любовница. Женщина все время требовала у Михаила деньги. "Он платил ей. Ей хотелось больше. Я все ему переписала. И машину, и мотоцикл, и дачу", – призналась звезда.

Когда подруги Кати узнали, что она простила мужа-изменщика, они отвернулись от певицы. Артистка удивлена, как близкие могли предать ее. Теперь звезда планирует сосредоточиться на карьере, а о встрече нового мужчины даже не думает. "Никогда в моем доме не появится голодранец. Это мой дом", – заключила Семенова.