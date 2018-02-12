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Карауловой перед выходом на сцену потребовалась экстренная помощь

Юлианна Караулова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Выпускница "Фабрики звезд – 5" – в числе топовых молодых артистов. Ее выступление с песней "Просто так" на концерте Big Love Show в "Олимпийском" было очень тепло встречено публикой. 

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Никто из 25 тысяч зрителей в зале не догадывался, какие минуты ужаса пришлось пережить Юлианне Карауловой перед выходом на сцену. О случившемся она за кулисами рассказала корреспонденту Dni.Ru.

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Юлианна Юрьевна Караулова

Юлианна Юрьевна Караулова эстрадная певица

"Я хорошо знаю слова всех моих песен. Меня ночью разбуди – я с любой строчки продолжу, – заверила 29-летняя певица. – Но, как и театральные артисты, перед выходом на сцену всегда повторяю слова, чтобы не забыть от волнения. Так было и в этот раз. Помощник режиссера дал команду готовиться мне к выходу, до моего номера оставалось 15 минут. И вдруг по пути от гримерной до сцены я понимаю, что не помню второй куплет песни!"

"Меня прошиб холодный пот, – продолжила Юлианна. – Я стала спрашивать у подтанцовки, с каких слов начинается второй куплет. Оказалось, никто не знает, потому что не обращает внимания на то, что я пою. Потребовалась экстренная помощь. К счастью, в телефон была закачана эта композиция – быстро ее нашла и послушала. Это меня реально спасло, иначе я бы опозорилась на сцене".

В утешение Карауловой стоит сказать, что и более опытные артисты забывают слова. Например, британская певица Адель во время концерта в Лисабоне запамятовала текст хита Million Years, который пела десятки раз. Однако звезда перевела оплошность в шутку и профессионально вышла из неловкой ситуации. "Я начала петь куплет вместо припева. Простите", – смеясь, сообщила Адель зрителям. Слова забывали и Мадонна, и Кайли Миноуг.

Автор: Феликс Грозданов12 февраля 2018, 08:11
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