Вызвавшая омерзение Бузова долизалась

В Сети появилось провокационное фото поющей ведущей Ольги Бузовой. На снимке звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" эротично облизывает микрофон.

На просторах интернета появилась фотография Ольгий Бузовой, сделанная с ее выступления. На снимке поющая ведущая, облаченная в яркий концертный костюм, с завитыми нарощенными темными волосами и призывным взглядом лижет микрофон.

судя по многочисленным комментариям к публикации, фотография произвела неизгладимое впечатление на пользователей. Причем явно негативное, "Господи да дайте ей мужика наконец таки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Просто выпендрёж😂", "Да дайте ей хрен уже может мычать перестанет на сцене", "Лизать же больше не чего😂", "вот где настоящая бузиха. позорище", – высказались неприятно удивленные подписчики.

Публикация от ❤️Дом2❤️ Найди свою любовь!�� (@dom2.club) Фев 13, 2018 в 6:38 PST

Особо наблюдательные пользователи умудрились разглядеть, что у Ольги Бузовой что-то не так с языком. "Язык то с налетом 😂😂😂", "долизалась... скоро от этих флейт и микрофонов не только налет на языке появится...", "Фууу...флейтистка...", "Омерзительно!" – прокомментировали публикацию пользователи Сети.

Напомним, во время одного из эфиров "Дома-2" Ольга Бузова с томным видом начала поглаживать флейту по всей длине, от чего даже самые стойкие участники реалити-шоу засмущались. Мужчины и девушки начали дружно хихикать и прикрывать лицо руками. Завершила свое "выступление" Ольга, смачно облизнув флейту, а затем, эротично изогнувшись, она отошла в сторону.

Поведение ведущей вызвало бурную реакцию в Сети. Так, зрители назвали действия Бузовой "грязной выходкой" и заявили, что в погоне за популярностью и успехом она перешла все разумные границы.