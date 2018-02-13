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Уголовник заставил возбужденную Бузову ползать на коленях

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезду "Дома-2" посадили на поводок. Она снова всех удивила выходкой.
прочитано 5738 раз

Вообще-то клип на песню Wi-Fi Ольга Бузова должна была представить в День всех влюбленных, но не выдержала и опубликовала тизер раньше. "Уже не могу, так хочу презентовать вам все, но это произойдет только 14 февраля. Клип получился очень горячим. Очень жду ваших комментариев. Буду читать и лайкать самые интересные!" – обратилась Оля к фанатам.

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Короткий фрагмент видео впечатляет. В самом деле, когда еще увидишь, как Бузова ползет на коленях, пристегнутая на поводок. А держит его в руках знойный Джереми Микс, которого называют самым красивым преступником в мире.

В 2014 году ему предъявили обвинения сразу по 12 пунктам, в числе которых значились сопротивление сотрудникам полиции при задержании и незаконное хранение оружия. Джереми вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 27 месяцев, однако из калифорнийского исправительного заведения его освободили досрочно за примерное поведение.

При обязательном фотографировании сразу после ареста преступник не мог и представить, что этот кадр перевернет его жизнь. Снимок красавца попал в интернет, и девушки по всему миру стали падать в обморок. В том числе и Бузова.

Когда звезда "Дома-2" задумалась о съемках клипа на песню Wi-Fi, сразу решила, что Джереми должен быть с ней. "Я увидела его и обалдела: самый красивый мужчина, самый красивый bad boy! – призналась Ольга в интервью Dni.Ru. – И сегодня он прилетел только ко мне. Темное прошлое Джереми меня не смущает, а даже возбуждает – люблю плохих парней!"

Автор: Иван Губкин13 февраля 2018, 11:29
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