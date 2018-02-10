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Шоу-бизнес

Пуговка из "Папиных дочек" показала свадебное платье

Екатерина Старшова Фото: instagram.com/starshovakate/
Актриса Екатерина Старшова, которая стала известной благодаря роли Пуговки в телесериале "Папины дочки", заинтриговала поклонников. Девушка выложила в Instagram фотографию в свадебном платье.
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"Какое красивое платье, да?" – подписала снимок Катя (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

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Поклонники Старшовой принялись гадать, по какому случаю Катя облачилась в свадебный наряд. Одни предположили, что девушка готовится к выпускному, другие сочли, что Кате захотелось "хайпануть", третьи же поверили, что Пуговка готовится к походу в загс. Сошлись фанаты лишь в одном – Екатерина выглядит обворожительно.

"Оч красивое платье", "Дааа,очень красивое.Замуж выходишь?Или выпускной?" "Хайпануть решила", "Это ты красивая,а платье лишь дополняет тебя", "То чувство, когда Пуговка выходит замуж", "Платье супер ты как и маленькая красотка так и сейчас.Просто бесподобная" – написали фолловеры.

Отметим, что ранее несколько блогеров в погоне за трафиком распространили лживую информацию о том, что Катя Старшова находится в интересном положении. Актрису такие слухи шокировали. "Вы что?! Я не беременна!" – возмутилась Старшова в своем микроблоге.

Как писали Dni.Ru, у Кати на первом месте – учеба. Она планирует экстерном окончить среднюю школу и уже готовится к поступлению в один из ведущих медицинских вузов страны. Кроме того, Катя занимается танцами на льду и активно выступает с детским театром фигурного катания.

Автор: Алёна Нестерова10 февраля 2018, 18:33

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