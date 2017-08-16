Пуговка из "Папиных дочек" рассталась с бойфрендом

Актриса Екатерина Старшова, которая стала известной благодаря роли Пуговки в телесериале "Папины дочки", рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни. В настоящее время 15-летняя знаменитость с головой ушла в работу.

Некоторое время назад в микроблоге девушки появился снимок с молодым человеком. Тогда Катя призналась, что это ее парень. Однако в последнее время в ее Instagram перестали появляться совместные снимки с бойфрендом, а сама она вся ушла в работу.

"Все говорят про моего молодого человека", – цитирует актрису "StarHit". "Это правда, у меня был парень, но после близкого общения мы достаточно быстро разошлись. Так что сейчас я занята только работой", – говорит девушка.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 1 2017 в 2:51 PDT

Что касается профессиональной деятельности, то в августе на телеканале СТС Love стартует сериал "Хайди", в котором Старшова озвучивает одну из главных героинь. Интересно, что Катя впервые участвует в процессе озвучивания. Школьница призналась, что пока это ей дается нелегко. Но, несмотря на это, она очень рада новому опыту.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 14 2017 в 10:10 PDT

"Раньше я никогда не озвучивала иностранные сериалы. Как оказалось, это очень интересно, но в то же время требует много усилий. Мне нужно не только верно передать интонацию героини, но и следить за временем, чтобы говорить столько же, сколько и актриса", – рассказала девушка. Она отметила, что ей очень интересно, как будет звучать в сериале ее голос.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Авг 16 2017 в 12:36 PDT

Актриса рассказала, что любит учиться и читать книги. Она довольна результатами экзаменов ГИА, который она успешно сдала в этом году. По ее словам, что-то было легким, а что-то достаточно сложным, но в целом она успешно выполнила все задания. После этого Старшова вместе с родителями отдохнула в Испании.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 17 2017 в 11:13 PDT

Напомним, на роль Пуговки (Полины Васнецовой) Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Яркую и артистичную девочку после съемок в ситкоме долгое время приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм. Совсем недавно 15-летняя Катя приняла участие в известном проекте "Танцы со звездами", а также заняла второе место в международном шоу танцев на льду в Париже.