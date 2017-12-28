16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности
Девушку, которая в свое время сыграла милую Пуговку в популярном многосерийном фильме, шокировали вопросы о беременности, которые сотнями приходят ей в Instagram. "Правда ли, что Вы ждете ребенка?" – спрашивают фолловеры актрису, которая нынешним летом окончила девятый класс, а осенью отметила 16-летие.
Кончено, есть случаи, когда ее ровесницы заводят семью и рожают детей, но Катя не из их числа. Она поспешила развеять слухи. "Вы что?! Я не беременна!" – возмутилась Старшова в своем микроблоге.
Как выяснилось, несколько блогеров в погоне за трафиком распространили лживую информацию о том, что Катя Старшова находится в интересном положении. Неудивительно, что фанаты засыпали ее вопросами.
Между тем у девушки на первом месте – учеба. Она планирует экстерном окончить среднюю школу и уже готовится к поступлению в один из ведущих медицинских вузов страны, пишут "7Дней". Кроме того, Катя занимается танцами на льду и активно выступает с детским театром фигурного катания.
Напомним, что на роль Пуговки в сериале "Папины дочки" Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Позже артистичную девочку не раз приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм.
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