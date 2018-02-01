Врач отказался оперировать тяжелобольную звезду "Битвы экстрасенсов"
Николь Кузнецова страдает от врожденного заболевания, из-за которого может разговаривать только шепотом, а дышать ей приходится через трахеостомическую трубку. Женщина, прославившаяся благодаря участию в шоу "Битва экстрасенсов", ложилась под нож более 200 раз.
Чтобы перенести очередное хирургическое вмешательство, Кузнецова отправилась в Германию. Однако врач отказался от пациентки, когда та уже лежала под наркозом. Николь рассказала о случившемся на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
"Врач 👨⚕️ не смог мне сделать операцию...вообще.... целый час наркоза, ухудшение текущего состояния из-за обследования, очень большая сумма потраченных денег и.... НИЧЕГО (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Кузнецова.
Виной тому, по словам Николь, российские медики. "Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением, которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими, топорными методами. Возможно, есть шанс, что один из профессоров в Штутгарте сможет сделать мне полную реконструкцию пораженного органа..." – не теряет надежды белая ведьма.
Кузнецова призналась, что не чувствует огорчения. Скорее она полностью опустошена. "Это всего один из многих врачей, кто дал шанс, а потом безжалостно вырвал мечту из моей души... Я благодарна ему, что он был честным с нами..." – заключила экстрасенс.
Николь Кузнецова вернулась в Москву. Именно здесь ей сделают новую операцию. Об этом сообщила сама белая ведьма, дав понять, что она не теряет веры в свои силы и будущее.
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