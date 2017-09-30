Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала о шарлатанах на шоу

Финалистка 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова опровергла слухи о том, что съемки передачи ведутся по заранее известному сценарию. Она также добавила, что встречать откровенных мошенников среди тех, кто добрался до заключительной части шоу ей не приходилось.

"Битва экстрасенсов" – одна из самых долгоживущих передач на российском телевидении. За 18 сезонов не смолкает общественное обсуждение этого шоу. Критики настаивают, что все занятые на съемках экстрасенсы просто отрабатывают прописанную в сценарии роль и по сути являются просто мошенниками.

Ответить им взялась экстрасенс, финалистка 16 сезона передачи, Николь Кузнецова. Она утверждает, что никакого сценария, в том смысле. который в это вкладывают скептики, на съемках нет. Однако, уверена экстрасенс, сколько ни опровергай эту информацию, разговоры об этом не исчезнут.

"В слухах о "сценарии" ничего нового нет, к ним должен быть готов каждый экстрасенс", – цитирует издание "Дом-2,Life" Николь Кузнецову. Она добавила, что чтобы доказать свою состоятельность предложила всем желающим прийти к ней и задать вопрос. "Очередь ко мне выстроилась просто огромная. Если бы я не прошла это испытание, на меня обрушилась бы волна отрицательных отзывов. Потом не помогли бы никакие сценарии!", – объяснила экстрасенс.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Сен 28 2017 в 2:12 PDT

"А что касается шарлатанов, то это заведомые обманщики. Нельзя так называть людей, которые не сумели справиться со сложнейшими заданиями, да еще и в условиях жесткой конкуренции", – уверена она. И если на ранних этапах отбора в программу еще могут просочиться нечистые на руку дельцы, то дальнейшие испытания все расставляют по своим местам.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Сен 22 2017 в 1:44 PDT

К концу передачи шарлатану просто неоткуда взяться, уверена экстрасенс. "Лично я не встречала в финале никого, кто заслуживал бы такого определения", – подчеркнула Николь Кузнецова. Она добавила. что гордится своим статусом финалистки "Битвы экстрасенсов" и уверена, что экстрасенсы делают хорошее дело, ведь благодаря им столкнувшиеся с бедой люди получают надежду на чудо.