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Шоу-бизнес

Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала о шарлатанах на шоу

Николь Кузнецова. Фото: instagram.com/nikol.official
Финалистка 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова опровергла слухи о том, что съемки передачи ведутся по заранее известному сценарию. Она также добавила, что встречать откровенных мошенников среди тех, кто добрался до заключительной части шоу ей не приходилось.
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"Битва экстрасенсов" – одна из самых долгоживущих передач на российском телевидении. За 18 сезонов не смолкает общественное обсуждение этого шоу. Критики настаивают, что все занятые на съемках экстрасенсы просто отрабатывают прописанную в сценарии роль и по сути являются просто мошенниками.

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Ответить им взялась экстрасенс, финалистка 16 сезона передачи, Николь Кузнецова. Она утверждает, что никакого сценария, в том смысле. который в это вкладывают скептики, на съемках нет. Однако, уверена экстрасенс, сколько ни опровергай эту информацию, разговоры об этом не исчезнут.

"В слухах о "сценарии" ничего нового нет, к ним должен быть готов каждый экстрасенс", – цитирует издание "Дом-2,Life" Николь Кузнецову. Она добавила, что чтобы доказать свою состоятельность предложила всем желающим прийти к ней и задать вопрос. "Очередь ко мне выстроилась просто огромная. Если бы я не прошла это испытание, на меня обрушилась бы волна отрицательных отзывов. Потом не помогли бы никакие сценарии!", – объяснила экстрасенс.

"А что касается шарлатанов, то это заведомые обманщики. Нельзя так называть людей, которые не сумели справиться со сложнейшими заданиями, да еще и в условиях жесткой конкуренции", – уверена она. И если на ранних этапах отбора в программу еще могут просочиться нечистые на руку дельцы, то дальнейшие испытания все расставляют по своим местам.

К концу передачи шарлатану просто неоткуда взяться, уверена экстрасенс. "Лично я не встречала в финале никого, кто заслуживал бы такого определения", – подчеркнула Николь Кузнецова. Она добавила. что гордится своим статусом финалистки "Битвы экстрасенсов" и уверена, что экстрасенсы делают хорошее дело, ведь благодаря им столкнувшиеся с бедой люди получают надежду на чудо.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2017, 17:57
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Самые скандальные экстрасенсы

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