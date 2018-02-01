Пугачева ответила на обман Киркорова

Алла Пугачева отреагировала на ролик Филиппа Киркорова, в котором тот показывает звезду Примадонны на знаменитой Аллее славы. Певица заявила, что это неправда, и посмеялась.

Филипп Киркоров находится в Америке. Артист отдыхает вместе с семьей Кристины Орбакайте. Недавно они прошлись по Аллее славы, достопримечательностью которой являются звезды с именами самых известных артистов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поп-король опубликовал ролик, на котором запечатлел именную звезду Аллы Пугачевой. Продемонстрировав плиту, Киркоров и Орбакайте выразили изумление.

Многочисленные поклонники Филиппа и Аллы пришли в неописуемый восторг и рассыпались в поздравлениях и комплиментах артистке. В итоге, и Пугачева отреагировала на публикацию бывшего мужа. Примадонна дала понять поклонникам, что ролик – это обман.

"Алло! Вы что поверили этому приколу? Смешно", – написала на своей страничке в той же социальной сети Пугачева. К чести Киркорова, он и сам дал понять, что это фикция. "FOREVER AND EVER👑🎤🎼!!!! Hollywood boulevard АЛЛЕЯ ЗВЁЗД. ЛОС АНЖЕЛЕС. ПРИКОЛ ДНЯ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Киркоров.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 31, 2018 at 1:38 PST

Впрочем, нашлись знающие люди. Подписчики Киркорова, проживающие в Америке, объяснили, что это просто буквы, временно наложенные на пустую звезду. Однако большинство фанатов не поняли шутку и восприняли все всерьез. Узнав, что это прикол, пользователи Сети выразили сожаление.

"Вы этого достойны, умница, красавица, талант от бога!", "Верю! Круто! Так и должно быть! 💐", "Наверное, большинство поверило, а коллективная Вера творит чудеса – так будет обязательно!", "Даже не удивилась . Заслужили.😅 👑👍💖🌎💙🎶", "Тоже поверил))) ну правдоподобный прикол👍", "Вам давно должны были сделать там звезду!💕" – высказались подписчики.