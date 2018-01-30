Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену

Представители певицы подтвердили грандиозные планы. Поклонники в нетерпении.

Спустя два дня после главного политического события года – выборов президента России – россиян ждет грандиозное событие светское. Алла Пугачева возвращается на сцену! Случится это на творческом вечере поэта Ильи Резника, который в Кремле отметит 80-летие.

"Все хиты! Все звезды! Бриллиантовые песни!" – гласит афиша. Правда, списка участвующих артистов, вопреки традиции, нет. Значится лишь написанное огромным – под стать имени виновника торжества! – шрифтом имя Аллы Пугачевой. "Все остальное – в тени, ну извини!" – как поет она сама.

Именно хитами на стихи Ильи Резника Примадонна, кажется, и известна больше всего. "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет" – в репертуаре Пугачевой четыре десятка песен Резника, каждая из которых, действительно, бриллиантовая.

Правда, в свое время эти шлягеры стали причиной конфликта поэта и певицы – они рассорились, да так сильно, что даже не здоровались при встрече. Причина – в финансовых разногласиях. Пугачева, как писали, была в шоке от той суммы, которую Резник выставил ей на выплату авторских прав в то время, как она готовилась выпустить "Золотую коллекцию" своих хитов. А поэт, в свою очередь, обиделся, что певица вообще надумала торговаться с ним.

Но два года назад во время юбилейного концерта Раймонда Паулса Илья Резник провел целых полчаса в гримерке Аллы Пугачевой, куда нагрянул с огромным букетом цветов. Конфликт был исчерпан. И сегодня Примадонна всея Руси уже значится как специальный гость концерта "Юбилейный вернисаж" в Кремле.

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила участие артистки в концерте. Билеты на него по цене от 3000 до 17 000 рублей уже в продаже. А в Кремле, как говорят, началась подготовка к этому важному событию. У Примадонны там есть любимая гримерная, которая должна сиять новизной и чистотой.

Напомним, что в апреле 2009 года Примадонна дала на главной сцене страны три прощальных концерта под названием "Сны о любви".