Цымбалюк-Романовская после суда отказалась от праздника

8 декабря одной из самых нежных героинь российского шоу-бизнеса Виталине Цымбалюк-Романовской исполнится 40 лет. В это, конечно, невозможно поверить, ведь, глядя на хрупкую красавицу, кажется, что ей не больше 20 лет. Правда, отмечать круглую дату бывшая жена Джигарханяна не намерена.

"40 лет праздновать не принято, – сказала пианистка в интервью "Дни.ру", – поэтому я отказалась от любых гулянок. Скорее всего, посидим просто тихо дома с Прохором (Шаляпин – возлюбленный Виталины. – Прим. ред.). Он в ноябре свой юбилей праздновал скромно, вместе со мной, и я поступлю так же".

К тому же сейчас у Виталины есть дела поважнее – она при помощи адвоката Ларисы Широковой составила несколько исковых заявлений к своим обидчикам и клеветникам. Она намерена отстаивать свое доброе имя. В том числе и с помощью телевизионных эфиров. Накануне юбилея она побывала на съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая до Нового года выйдет на экраны. И там предстала в новом образе – с прямыми волосами. Он ей очень идет – кажется, что Виталина стала еще прекраснее.

Будет она оспаривать и решение Мирового суда Москвы, который приговорил Виталину к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с пианистки было решено взыскать 200 тысяч рублей в счет Джигарханяна за моральный вред. По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, позже передав видеозапись ток-шоу. Пианистка виновной себя не считает, однако демонстрирует полную готовность исполнить решение судьи и готова мести улицы горячо любимой столицы.

Напомним, за ее романом, а потом и разводом с Арменом Джигарханяном следила вся страна. Это была эпопея круче иного сериала. Скандалы, интриги, угрозы, расследования, скелеты в шкафу – теперь все это позади. Виталина полна планов, желания жить, творить. Думает она, как признается, и об устройстве личной жизни – семье, детях. Она свои лучшие годы отдала старику и теперь достойна женского счастья. Кажется, что Прохор Шаляпин способен его подарить. Да и вместе они смотрятся идеально.