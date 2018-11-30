Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую

Телеведущий помог оболганной пианистке. Она многим за многое в жизни благодарна.



Когда год назад начался сериал под названием "Скандальный развод Джигарханяна", никто и подумать не мог, насколько продолжительным он окажется. Немалая заслуга в этом Андрея Малахова, в студии программы которого "Прямой эфир" жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская оказывалась около 20 раз.

"Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире", "Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: новая пара?", "Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике", "Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями", "Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание", "Полиция пришла с обыском к жене Джигарханяна", "Теща Джигарханяна: "Зять сделал мою дочь несчастной" – это названия лишь некоторых программ о киевской пианистке, снятых Малаховым.

Именно благодаря ему Цымбалюк-Романовской удалось доказать, что она не является воровкой и мошенницей на доверии, как ее часто называли. Она показала себя беззащитным ангелом, которого толпа хотела расстрелять за красоту и молодость, но Малахов не позволил этого сделать.

А сегодня помощь нужна самому Андрею. В интернете начался сбор подписей под петицией, требующей закрыть его одиозную передачу. Карина Мишулина, Алика Смехова, Мария Шукшина, Андрей Мерзликин и другие знаменитости требуют "защитить заслуженных людей России от шакалов телевидения".

"В этих программах раздуты лживые факты их личной жизни. Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети. Требуем законодательно запретить такие программы, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения!" - говорится в тексте петиции.

Но Виталина Цымбалюк-Романовская категорически против. Она встала на защиту Малахова и его проекта. "Помните, около года назад гуляли такие петиции с требованием "справедливо" меня наказать, желательно посадить в тюрьму, – вздыхает Виталина. – Вдруг оказалось, к сожалению, на примере моей истории, что многие – в прошлом заслуженные люди! – совершенно асоциальны и не умеют себя вести даже на ток-шоу. А ток-шоу – это единственная возможность публично противостоять несправедливости в любом ее проявлении. Да, это неудобно. Мы о многом стыдимся думать и говорить открыто, и этих комплексов оказалось слишком много. Те, кто требуют закрытия ток-шоу, просто боятся смотреть правде в глаза. А еще есть такая особенность – яркие личности всегда были интересны и востребованы. И если такого человека изолировать – всем будет спокойно и хорошо. А здесь, как назло, это телевидение..."