Маленькая сосиска Корчевникова разочаровала Балуева

На днях Александру Балуеву исполнилось 60 лет. В честь юбилея артист посетил программу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

В начале шоу Корчевников преподнес Балуеву корзину с мясными деликатесами. Артист поблагодарил редакцию программы за презент, вытащил маленькую копченую сосиску, нанизанную на палочку, и продемонстрировал присутствующим. "Это есть нельзя. Если хотите похудеть, ешьте индейку или курицу. Я предпочитаю индейку", – заявил разочарованный Александр.

Отец Балуева был военным, а мать инженером. "Они работали на "ящике", в секретной организации, которая работала на военную промышленность", – вспомнила звезда в беседе с ведущим.

В старших классах будущая знаменитость чуть не попала за решетку. "Да, я украл. Я украл в своей родной школе пальто, вернее мы украли – это групповое преступление, сговор был. Там статья, наверное, была бы. Сейчас бы только вышел. У нас на чердаке кошка окотилась, шесть или семь котят. Нам надо было их содержать. Они хотели есть, надо было деньги достать как-то. Взяли пальто. А что с ним делать? Как продать?" – с улыбкой поведал артист.



Украденное мальчишки спрятали на том же чердаке. Воришек быстро вычислили и наказали – на десять ней отстранили от занятий.

По словам Александра, поначалу он не думал о карьере актера – собирался стать финансистом и даже записался на подготовительные курсы для поступления в институт. Однако на занятиях он так ни разу и не появился. В итоге Балуев решил попробоваться в Щукинское училище, однако потерпел неудачу. После он год проработал помощником осветителя на "Мосфильме".

Вторая попытка оказалась более удачной – Александр поступил в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. С успехом окончив университет, будущая знаменитость попадает в труппу Театра Советской Армии. Через несколько лет артист переходит в Московский театр имени Ермоловой. Балуев пробует попасть в кино, однако долгое время подходящей роли для него не находится. Денег катастрофически не хватало, параллельно он начал заниматься частным извозом.

Сегодня Александр Балуев один из самых популярных и востребованных артистов, в фильмографии которого уже более 100 работ. Первую славу ему принесла картина "Мусульманин". Ради участия в этом проекте артист принял крещение. "Был Володя Ильин с женой, и почему-то они на меня очень повлияли, и происходящее в фильме тоже сказалось. И главное – стало ясно, что я сам готов к этому", - заметила знаменитость.

Балуев редко говорит о личной жизни. Известно, что он 20 лет прожил с польской журналисткой Марией Урбановской. В этом браке родилась его единственная дочь Мария-Анна. К сожалению, семья распалась. "Признание мое как актера стало раздражать. Началось недопонимание", – сообщил актер.