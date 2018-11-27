Собчак втянула трудоголика Корчевникова в мерзкий гей-скандал

Все началось с поста в официальном аккаунте телеканала "Россия 1" в Twitter. Администраторы страницы, анонсируя новый выпуск программы "Судьба человека", сопроводили тизер выпуска забавной надписью.

"Борис Корчевников, один из самых завидных холостяков России, чуть не передумал искать невесту, выслушав историю непростой жизни актера Дмитрия Щербины. Покажите это видео всем своим холостым друзьям и проверьте их реакцию!" – отмечалось в публикации.

На твит отреагировала телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она написала: "А Борис до этого жениться собирался? Хах. Можно еще Мише Прохорову показать".

Борис Корчевников, один из самых завидных холостяков России, чуть не передумал искать невесту, выслушав историю непростой жизни актера Дмитрия Щербина.



Покажите это видео всем своим холостым друзьям и проверьте их реакцию! pic.twitter.com/BIFLvSO7OL