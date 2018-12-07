Муж показал сына Лизы Боярской

Елизавета Боярская подарила второго сына своему супругу, актеру Максиму Матвееву. Популярный артист обнародовал фото с новорожденным.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Матвеев опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим в руках крошечного малыша. Согласно некоторой информации, рост ребенка при рождении составил 50 сантиметров.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская оказались не в числе тех знаменитостей, кто предпочитает скрывать своего ребенка от любопытствующей общественности, хотя своего первенца Андрея лишний раз не показывали. Артисты решили сразу удовлетворить интерес публики.

"Урожайный нонче год.. Гриша...сынище...С Днем Рождения (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)!! Будь здоров!!! Тут у нас интересно и весело!! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!! Спасибо @lizavetabo за это чудо, за эту радость!! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!! Ура, ура, ура!!! Спасибо всем за поздравления!!! Всем так же удач, радостей и самого наилучшего... ну и как говаривали классики : Милоты вам в ленту ... милоты много не бывает ... милота на милоте, милотою погоняет ... милота милоту притягивает", – поблагодарил любимую супругу Максим Матвеев.

Многочисленные подписчики осыпали артистов поздравлениями и различными пожеланиями. "Максим поздравляю вас и вашу замечательную супругу с рождением сына! Счастья, здоровья и благополучия вашей семье🌺🌺🌺", "Поздравляю Вас! Растите большими и здоровенькими. На радость родителям.❤️❤️❤️", "Ну клево! Очень за вас всех рады!!! Счастья!😍", "Бозе бозе бозе, 😍😍😍счастья и здоровья красотулечкам. Сладенький малыш 😘😘😘", – высказались подписчики.

Напомним, Елизавета Боярская родила в ночь на 5 декабря. К дому, где находилась дочь Михаила Боярского, около полуночи была вызвана карета скорой помощи. По некоторым данным, актрису увезли в роддом №16 Санкт-Петербурга.