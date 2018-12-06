Дудь закрыл рот обвинившим его в плагиате интервью Бурунова

Юрий Дудь отверг обвинения в плагиате при подготовке интервью с актером Сергеем Буруновым. Блогер опубликовал два текста, чтобы сомневающиеся могли найти отличия.

Журналистка и основательница проекта "КиноТест" Александра Франк заявила, что во время интервью с актером Сергеем Буруновым Юрий Дудь задал украденные у нее вопросы. Блогер признал, что при подготовке выпуска ему предложили расшифровку разговора с актером, подготовленную для видеопроекта Франк – которая согласилась на использование ее материалов.

Франк после публикации интервью возмущенно заявила, что Дудь "украл три четверти" ее вопросов. Дудь назвал эти обвинения необоснованными. Журналист опубликовал расшифровку разговора Александры Франк и Сергея Бурунова. Блогер подчеркнул, что это самый короткий способ закрыть вопрос. "Всем, кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0)", – написал Дудь в Facebook.

Беседа Сергея Бурунова и журналиста Юрия Дудя была опубликована на YouTube вчера, 5 декабря. Артист много говорил о личном. Он расчувствовался, когда вспомнил о покойной матери, которая умерла в 2010 году от рака. Бурунов признался, что потеря родного человека стала для него настоящей травмой, с которой он не мог справиться больше года.

Сергей Бурунов также рассказал Дудю, что 2014 и 2015 годы стали для него достаточно тяжелыми. Продюсеры считали его мастером пародийного жанра и не брали в серьезные проекты. Однако, по словам Бурунова, все изменилось благодаря роли полковника МВД Володи Яковлева в телевизионном сериале "Полицейский с Рублевки".