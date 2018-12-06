"Отдыхает с молодой": низкий поступок бросившего семью певца ошеломил Бледанс

Эвелина Бледанс поддержала экс-супругу певца Данко. Телеведущая не понимает, как вокалист мог отказаться от семьи.

Данко, в миру Александр Фадеев, около 19 лет назад познакомился с красоткой моделью Нательей Устюменко. Через четыре года у пары родился первенец – дочь София, а спустя десять лет супруга подарила артисту вторую наследницу – Агату.

К сожалению, малютке Агате врачи поставили неутешительный диагноз – ДЦП. Артист выбивался из сил, пытаясь помочь крохе – заработать деньги на лечение. Однако этим летом он внезапно бросил семью.

Наталья обратилась в суд. Женщина просила Фемиду взыскать с мужа алименты. По ее словам, на реабилитацию ее младшей дочери уходит около миллиона рублей в год.

Устюменко поддерживает телеведущая Эвелина Бледанс. Она также, как и Наталья, воспитывает ребенка с особенностями развития. Теледива не понимает, как Данко решился на такую низость. Звезда ошеломлена поведением вокалиста.

"Как можно бросить ребенка? Для меня было настоящим шоком, когда я узнала, что Саша оставил дочку. Мне до сих пор непонятно. Человек, который так яро боролся за свою семью, жену, дочь, сейчас отдыхает где-то с молодой девочкой на море. И он абсолютно не беспокоится о том, что его ребенку, возможно, нечего кушать", – высказалась Бледанс в интервью для шоу "Выход в люди".



Напомним, в прошлом, 2017 году, Эвелина призналась, что пережила развод со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она одна воспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Знаменитость длительное время скрывала, что рассталась с мужем, делая вид, что у них в семье все хорошо, но потом все же решилась открыть свою тайну. Бывший супруг телеведущей активно участвует в воспитании наследника.