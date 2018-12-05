Билан лишился московской прописки

6 февраля на площадке "ВТБ-Арена" состоится премьера шоу "Планета Билан". После одной из репетиций с артистом встретился корреспондент "Дни.ру".

Как известно, Билан родом города Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская Республика). Через год после его рождения семья переехала в Набережные Челны, еще через пять лет – в город Майский (Кабардино-Балкарская Республика). Но в числе 22 городов и четырех стран, в которых покажут шоу Билана, его малой родины нет.

"Просто там эту программу негде показывать, – пояснил артист "Дни.ру". – А приехать туда я и так могу в любой момент. Просто с музыкантами".

"Скажу вам больше, – продолжает Дима, – я сегодня там прописан. Так случилось, что мне пришлось отказаться от московской регистрации. И сегодня в Кабардино-Балкарии я плачу даже налоги. А это около десяти миллионов в год. Так что с земляками я всегда и душой, и мыслями, и деньгами".

Шоу, которое готовит Билан, может по размаху превзойти концерт Майкла Джексона, который выступал в этих стенах 20 лет назад. Как говорят, только новейшие декорации обошлись продюсеру Билана Яне Рудковской в десять миллионов, а костюмы еще – в восемь. Бюджет же всей постановки может перевалить за 40. Билан пообещал, что зрителей ждет "шизофрения" с полетами, снегом, потоками воды и даже его двойниками. Не исключено, что в начале программы он даже появится голым, символизируя рождение.