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Шоу-бизнес

Елизавета Боярская родила второго ребенка

Елизавета Боярская. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Боярский сообщил, что его сестра родила второго ребенка. Радостное событие случилось в Санкт-Петербурге.
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Елизавета Боярская, как и предполагалось, родила второго сына. "Да, Лиза родила мальчика, здорового. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке", – цитирует Сергея Боярского 78.ru.

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

При этом брат популярной актрисы отметил, что, находясь в Москве, не имеет возможности лично поздравить Елизавету, но обязательно сделает это чуть позже. Пока не прокомментировали радостную новость ни дед, прославленный актер Михаил Боярский, ни отец, актер Максим Матвеев.

Пятый канал выяснил, что Елизавету Боярскую доставили в роддом в ночь на 5 декабря. К дому, где находилась дочь Михаила Боярского, около полуночи была вызвана карета скорой помощи. По некоторым данным, Боярскую увезли в роддом №16 Санкт-Петербурга.

Этот ребенок для Елизаветы Боярской и Максима Матвеева стал вторым. У пары есть шестилетний сын Андрей. На днях Михаил Боярский в эфире "Нашего радио" сообщал, что внук по имени Гриша родится еще до Нового года. Однако действительно ли так назвали малыша счастливые родители, пока не известно.

Ранее в откровенном интервью Елизавета Боярская дала понять, что хотела бы стать многодетной матерью. В передаче Киры Прошутинской "Жена. История любви" актриса выразила надежду, что у ее наследников будет минимальная разница в возрасте. Елизавета поведала, что готова рожать любимому мужчине одного ребенка за другим, потому что убеждена, что Максим Матвеев – идеальный отец.

Автор: Наталья Аряева5 декабря 2018, 11:38

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