Гаркалин ушел в запой после смерти жены

Гостем очередного выпуска нашумевшего шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ стал актер Валерий Гаркалин. Он редко говорит личном, но Лере Кудрявцевой впервые поведал о тайнах, которых в его жизни накопилось немало.



За жизнь Валерия Гаркалина недавно переживала вся страна. Две недели народный артист провел в коме, врачи вернули его буквально с того света. Сегодня 64-летний актер пришел в былую форму: он активно двигается, говорит, набрал прежний вес. В программе Кудрявцевой Гаркалин откровенно признался, как чувствует себя и что скрывает за частыми поездками в Израиль.

Валерий рассказал о том, как перенес два инфаркта, а также поведал о проблемах с алкоголем – на дне стакана он искал утешения после смерти любимой жены. Екатерина Гаркалина (педагог и заведующая экскурсионно-массовым отделом Театра кукол имени Сергея Образцова), с которой артист жил с 1978 года, ушла из жизни в 2009-м. Она умерла от рака.

Вернуться к жизни талантливому актеру после этой потери помогли близкие – дочь Ника и внук Тимофей. Ради них он бросил и пить. Актриса Ирина Лачина пояснила: "Валерий Борисович в мальчике души не чает, всегда рассказывает о нем взахлеб. Он с невероятной нежностью и любовью относится к своей семье".

В студию провокационного шоу поддержать народного артиста пришли его коллеги и подруги – Ирина Цывина и Татьяна Васильева. Последняя сообщила, что испытывала романтические чувства к импозантному актеру, а также рассказала, почему ей не удалось разрушить семью Гаркалина.