Эрнст и Малышева лишились роскошного замка

Принц Эрнст Август Ганноверский продал фамильный замок Мариенбург за один евро. Он принял такое решение, поскольку недвижимость требует капитального ремонта.

Супруг дизайнера русского происхождения Екатерины Малышевой не был готов вкладывать космические суммы в семейную резиденцию и передал замок государству с условием, что оно выделит деньги на реставрацию. Восстановительные работы стартуют в 2020 году, на ремонт будет потрачено 27 миллионов евро, сообщает Spiegel.

Дворец обретет новую жизнь в качестве музея и отеля. Замок, расположенный под Ганновером в Германии, нередко сравнивают со знаменитым Нойшванштайном.

Принц Эрнст родился в семье принца Эрнста Августа V Ганноверского, главы Ганноверского королевского дома. Помимо огромного наследства, он получил Мариенбург.

Как писали "Дни.ру", в 2017 году принц сыграл свадьбу с Екатериной Малышевой. Спустя пять лет отношений он решил сделать предложение, и девушка согласилась. Теперь она носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Принц Эрнст Август Ганноверский женился на русском дизайнере Екатерине Малышевой https://t.co/WDniGig955 pic.twitter.com/d26nB3y0wM — Uli Schaefer (@mb4uli) 7 июля 2017 г.

Прошлой зимой у супругов родилась дочь. Ходят слухи о том, что Екатерина снова беременна.