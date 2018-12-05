Эрнст и Малышева лишились роскошного замка
Супруг дизайнера русского происхождения Екатерины Малышевой не был готов вкладывать космические суммы в семейную резиденцию и передал замок государству с условием, что оно выделит деньги на реставрацию. Восстановительные работы стартуют в 2020 году, на ремонт будет потрачено 27 миллионов евро, сообщает Spiegel.
Дворец обретет новую жизнь в качестве музея и отеля. Замок, расположенный под Ганновером в Германии, нередко сравнивают со знаменитым Нойшванштайном.
Принц Эрнст родился в семье принца Эрнста Августа V Ганноверского, главы Ганноверского королевского дома. Помимо огромного наследства, он получил Мариенбург.
Как писали "Дни.ру", в 2017 году принц сыграл свадьбу с Екатериной Малышевой. Спустя пять лет отношений он решил сделать предложение, и девушка согласилась. Теперь она носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.
Принц Эрнст Август Ганноверский женился на русском дизайнере Екатерине Малышевой https://t.co/WDniGig955 pic.twitter.com/d26nB3y0wM— Uli Schaefer (@mb4uli) 7 июля 2017 г.
Прошлой зимой у супругов родилась дочь. Ходят слухи о том, что Екатерина снова беременна.
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