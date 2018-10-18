Малышева ждет второго ребенка от Эрнста

В семье дизайнера российского происхождения Екатерины Малышевой и принца Эрнста Августа Ганноверского ожидается пополнение. Счастливых супругов засняли на свадьбе британской принцессы Евгении, где Екатерина продемонстрировала сильно округлившийся живот.

Слухи о том, что у Екатерины Малышевой и принца Эрнста Ганноверского вскоре появится второй ребенок, начали муссироваться после того, как супруги посетили свадебное торжество британской принцессы Евгении, внучки королевы Елизаветы II.

На церемонии Малышева появилась в белом костюме с юбкой, изюминкой которого стал черный пояс, явно расположенный сильно выше линии талии. Собственно, именно благодаря ему поклонники заподозрили, что Екатерина в положении. Впрочем, ни декор, ни свободная юбка, ни завышенный пояс не смогли спрятать сильно округлившийся живот супруги принца Эрнста.

Собственно, после этого выхода в свет официальным представителям пары стало очевидно, что скрывать беременность Екатерины уже не имеет смысла, и тогда подтвердили, что второй ребенок появится уже весной 2019 года. А именно в апреле, передает журнал HELLO! Более того, уже известен пол будущего ребенка. У Екатерины и Эрнста родится мальчик.

Напомним, дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева в начале июля 2017 года стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Зимой у Екатерины и Эрнста родилась дочь. Девочка появилась на свет 22 февраля в госпитале Ганновера. В своем заявлении радостный принц признался: "От лица всей семьи хочу сказать, что мы безумно счастливы".