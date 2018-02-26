Эрнст обнародовал фото дочери от Малышевой

Принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева стали родителями. Счастливые супруги объявили имя ребенка и показали его первое фото.



Дизайнер российского происхождения Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский, родственник князя Монако Альбера II и потомок британских монархов, короля Георга III и королевы Виктории, объявили о рождении первого ребенка – дочери Елизаветы. Девочка появилась на свет 22 февраля в госпитале Ганновера.

В своем заявлении принц Эрнст признался: "От лица всей семьи хочу сказать, что мы безумно счастливы". Новоиспеченный отец отметил, что полное имя дочери вместе со всеми титулами будет объявлено позднее, после крещения. Также счастливые родители показали фото новорожденной малышки.

RT ndr "RT NDRnds: Ekaterina und Ernst August von Hannover sind Eltern geworden. https://t.co/pH7rCzqNvK" — Das Tor zur Welt (@HamburgNext) 26 февраля 2018 г.

Ernst August und Ekaterina - Willkommen, kleine Prinzessin https://t.co/Jwk9eWa787 — BILD Hannover (@BILD_Hannover) 26 февраля 2018 г.

Напомним, о беременности Екатерины Малышевой стало известно осенью прошлого года. Влюбленные не комментировали радостную новость. Чтобы не афишировать интересное положение Малышевой, супруги редко выходили в свет, предпочитая вести закрытый образ жизни.

Как ранее писали DniRu, дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева в начале июля 2017 года стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.

Екатерина стала дизайнером случайно. Сшитый ею костюм привлек внимание и вмиг стал популярным. А когда Малышевой стали поступать заказы от знаменитостей, она основала марку EKAT. На одной из вечеринок в Лондоне Екатерина познакомилась с принцем Эрнстом Ганноверским.

Вначале они общались благодаря общей компании друзей, а потом стали проводить все больше времени вдвоем. Лишь спустя пять лет после начала отношений Эрнст решил сделать Екатерине предложение, и та согласилась.