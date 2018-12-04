Уставшая любовница сделала предложение Тимати в пустом ресторане

Тимати и Анастасия Решетова, вероятно, одна из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса. Рэпер и модель без устали наводят тень на плетень.

Тимати и Анастасия практически не комментируют свои отношения, лишь подбрасывают публике туманные публикации в соцсетях. Подобная таинственность закономерно рождает множество слухов и домыслов.

К примеру, сегодня, 4 декабря, Анастасия опубликовала в личном Instagram снимок из ресторана. На фото запечатлен сидящий перед пустой тарелкой Тимати, а чуть ближе к объективу виднеется женская ручка с бокалом.

"Когда все наоборот", – интригующе подписала девушка под снимком. Поклонники головы сломали, пытаясь разгадать ребус модели.

Многие отмечали, что Анастасия акцентировала внимание на напиток, который выбрал Тимати. Мол, посмотрите, пока я балую себя вином, мой избранник, который, к слову, пропагандирует здоровый образ жизни, пьет простую воду с долькой лимона.

Другие фолловеры решили, что Решетова, устав от ожидания, сама сделала возлюбленному предложение руки и сердца. "Это в смысле предложение сделал ни Тимати, а Решетова? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В пустом зале ресторана… Сидел Тимати с бокалом…", "Главное чтоб женился", – рассуждали интернет-пользователи.

Отметим, ходят слухи, что Тимати и Анастасия Решетова до сих пор не поженились только потому, что у модели крайне напряженные отношения с матерью ее возлюбленного Симоной Юнусовой. Однако тот факт, что любленные счастливы в своих отношениях уже три года, говорит о том, что чувства они испытывают друг к другу самые серьезные.