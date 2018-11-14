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Любовница Тимати показала редкое фото из личной жизни

Анастасия Решетова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Терещенко Михаил
Оригинальное поздравление отцу в день его рождения опубликовала модель Анастасия Решетова. Подруга рэпера Тимати (Тимура Юнусова) разместила в соцсети свою детскую фотографию.
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На снимке Анастасия сидит на коленях у папы, Григория Решетова, вместе с младшей сестрой Валентиной. Подписчики сразу отметили семейное сходство, а внешность маленькой Насти привела их в восторг.

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Многие поклонники признались: они были уверены, что губы у Анастасии "сделанные". Однако теперь, после публикации снимка, подписчики убедились, что лицо у модели натуральное. "Вот пусть теперь скажут что вся сделанная и тд. Я, признаюсь, и сама так думала, но малышка вы чудесная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут фолловеры. "У вас у маленькой даже такие большие губки", "Губы у вас с детства были", – соглашаются другие комментаторы.

Решетова отметила, что снимок был сделан в начале 2000-х годов. "Начало 2000-х) С днем рождения, Папочка наш", – подписала фотографию Анастасия.

Многие поклонники признались, что ничего не слышали о сестре модели. Анастасия пояснила, что Валентина – не публичный человек, не любит быть на виду и запрещает Решетовой выкладывать свои снимки.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Анастасия родилась в семье кандидата юридических и исторических наук Григория Решетова. В прошлом военный, оставивший службу в звании полковника, после развода с супругой взял на себя воспитание дочерей. Ранее подруга Тимати рассказывала, что росла в строгости. Их с Валентиной не баловали: ежедневно дети вставали в 6 утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, а затем отправлялись в школу. Анастасия благодарна отцу за характер, который он воспитал в ней, и называет себя "папиной дочкой", пишет "ВокругТВ". 

Автор: Андрей Евлампиев14 ноября 2018, 17:58
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