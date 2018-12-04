"Пока не начинает сосать": Бородина сделала радикальный шаг

Ксения Бородина призналась, что недовольна своей внешностью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" заявила, что села на диету, и даже показала то, что теперь ест.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Бородина опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с наряженной елкой и новогодними подарками. Причем сама телеведущая снята в довольно странной позе – с опущенной головой и широко расставленными ногами.

В подписи к кадру Ксения с печалью сообщила, что решилась на радикальный шаг – собралась худеть. "Лучшая поза для фото именно эта🤣 вижу сейчас себя только так😳🙈 отказ от сладкого, мучного 😭😭 колбаса 🙅♀ и у вас тоже так, как только я решаю не жрать и сбросить лишние 2-3 кг, начинаешь жрать🤣🙈🔨 только о еде и думаю , хотя в течении дня я вообще о ней не думаю, пока уже под ложечкой не начинает сосать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Бородина.

Телеведущая вывела для себя формулу. "Короче, главное не произносить слово диета иначе срыв к холодильнику обеспечен !!!" – заявила Ксения. А еще в приложении Stories Бородина выложила несколько видео, записанных в ресторане. Ведущая скандального телепроекта "Дом-2" продемонстрировала, чем питается теперь: это салат, куриная грудка и овощи. "Ну все, тетя Ксюша села на диету. Теперь у нее такой обед", – задумчиво сказала подписчикам Бородина.

Интересно, что пользователи Сети в комментариях высказали единое мнение, что Ксении не нужно худеть. "Ты и так идеальная👍❤", "Капец, и так худюсенькая! Ну куда еще худеть?", "<Ксения, вам не нужна диета, вы прекрасно выглядите. Не отказывайтесь от удовольствий 😪 лучше просто по вечерас не есть сладкое и мучное, а с вашим режимом вы и так похудеете", – убеждены поклонники Ксении Бородиной.