Звезда "Сватов" прокомментировала отношения с Федором Добронравовым

Татьяна Кравченко рассказала, благодаря чему им с коллегой удалось так хорошо вжиться в роли мужа и жены. Телезвезда отметила, что отношения с Добронравным продолжаются и в реальной жизни.

Известная по телесериалу "Сваты" актриса Татьяна Кравченко прокомментировала в социальной сети Instagram свои отношения с коллегой по проекту актером Федором Добронравовым. Артистка выложила снимок, на котором запечатлена вместе с Добронравовым, и написала, что с ним всегда складывались "доброжелательные отношения на съемочной площадке". По ее словам, благодаря этому им удалось сыграть любящих супругов и подружиться в жизни.

Поклонники и СМИ неоднократно приписывали актерам роман. Многие отмечали, что уж очень правдоподобно удается им изображать супругов.

"Смотреть сериал с вашим участием готова бесконечно. Вы прекрасно сыграли", "Вы с Добронравовым просто молодцы. Восхищаемся вами. Особенно первыми частями "Сватов", "С нетерпением ждем новых серий картины, которая так полюбилась миллионам", – отметили в комментариях поклонники Кравченко.

Актриса была замужем за актером Владимиром Лавинским, однако их брак продлился всего два года. Затем она вышла замуж за продюсера "Ленфильма" Дмитрия Гербачевского. Они прожили вместе семь лет. После расставания Кравченко признавалась, что были у нее и романы на стороне, в том числе служебные. Кравченко даже признавалась в симпатии к Добронравному. Однако актер был недоволен подобными признаниями коллеги и неоднократно заявлял, что "глубоко женат".