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Быстро утешилась: Штурм резвится на отдыхе после смерти Осина

Наталья Штурм. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Штурм отдыхает в ОАЭ. 52-летняя певица продемонстрировала тело в купальниках и показала, чем занимается на курорте. Однако почему-то не все фанаты одобрили поведение артистки.

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Уже почти неделю Наталья Штурм расслабляется в Дубае. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка с завидной регулярностью выкладывает фотографии и короткие видео, сделанные во время отпуска. На снимках 52-летняя исполнительница без ложной скромности демонстрирует стройную фигуру и дает понять, что занимается спортом в любом месте, едва представится возможность.

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Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Результат такой дисциплины не может не сказаться – Наталья всячески показывает свое тело и дает понять, что невероятно им гордится. Однако не все подписчики одобряют поведение Штурм. Многие поклонники убеждены, что артистке не по возрасту выставлять напоказ упругую грудь и прочие части тела. Особенно фанаты раскритиковали снимок, на котором Наталья крупным планом демонстрирует бюст в желтом купальнике.

"Не к чему выставлять такие фото... Уже годы не те", "Интересно, Наталья правда считает, что выкладывать фото в стиле ню женщинам преклонного возраста – это супер идея? Это что, синдром недолюблинности или самореклама для выгодной продажи себя? Блин, ну противно смотреть🙄 Выглядит то хорошо, но зачем это выкладывать?? Где тайна, где достоинство? Вот поэтому вы никому и не нужны, потому что дешевки, пардон. Ничего личного (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Боже, теперь все одноклассники вашего сына могут рассматривать сиськи и не только, правильно, что сын не разрешает голой фотки выставлять", – высказались пользователи Сети.

Некоторые едко отметили, что Штурм "быстро утешилась" после смерти ее некогда близкого друга Евгения Осина и теперь "резвится" на курорте, пока близкие артиста отражают нападки хейтеров. Кстати, Наталья Штурм еще год назад предсказывала смерть Осина. Она была уверена, что алкоголизм добьет певца. К сожалению, ее слова оказались пророческими.

Напомним, Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. На 55-м году жизни у певца остановилось сердце. Автор композиции "Плачет девушка в автомате" долгое время страдал алкогольной зависимостью.

Автор: Наталья Аряева4 декабря 2018, 12:03
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