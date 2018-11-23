"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина

Певица Наталья Штурм отказывается говорить о своем покойном друге Евгении Осине без соответствующей оплаты. Она не явилась на запись программы на телеканале "Спас", заявив, что ее услуги стоят 30 тысяч рублей.

Скандально известная телеведущая Дана Борисова понимает, когда можно говорить о гонораре, а когда надо просто делиться воспоминаниями. А вот Наталья Штурм, называющая себя подругой Евгения Осина, судя по всему, не отличается такой чуткостью.

Борисова рассказала в Instagram, что участвовала в съемках очередного ток-шоу, посвященного Осину – на сей раз на телеканале "Спас". Редакторы ожидали участия Штурм, но певица на съемки не явилась.

"Сегодня на канале #спас вместе с друзьями #евгенийосин обсуждали темы веры, поддержки и непростой судьбы ушедшего. Поразил вопрос редактора: "Вы же не поступите, как @nataliashturm, которая затребовала с нас 30 тысяч рублей как главная спасительница и звезда ток-шоу?" – написала Дана в своем микроблоге.

Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. На 55-м году жизни у певца остановилось сердце. Автор композиции "Плачет девушка в автомате" долгое время боролся с алкогольной зависимостью. Борисова поделилась архивным видеоинтервью с Евгением, снятым в таиландской клинике.

Осин проходил лечение в клинике Таиланда – там же, где боролась с наркозависимостью Борисова, пишет "ВокругТВ". Музыкант быстро вернулся из лечебницы домой – ему не нравилось, что в реабилитационном центре не дают спиртного. "Это тот случай, когда все хотели помочь, а человек сам не хотел помочь. Своенравие, упрямство, своеволие. Именно от этого обидно", – подвела итог Дана.