"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина
Скандально известная телеведущая Дана Борисова понимает, когда можно говорить о гонораре, а когда надо просто делиться воспоминаниями. А вот Наталья Штурм, называющая себя подругой Евгения Осина, судя по всему, не отличается такой чуткостью.
Борисова рассказала в Instagram, что участвовала в съемках очередного ток-шоу, посвященного Осину – на сей раз на телеканале "Спас". Редакторы ожидали участия Штурм, но певица на съемки не явилась.
"Сегодня на канале #спас вместе с друзьями #евгенийосин обсуждали темы веры, поддержки и непростой судьбы ушедшего. Поразил вопрос редактора: "Вы же не поступите, как @nataliashturm, которая затребовала с нас 30 тысяч рублей как главная спасительница и звезда ток-шоу?" – написала Дана в своем микроблоге.
Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. На 55-м году жизни у певца остановилось сердце. Автор композиции "Плачет девушка в автомате" долгое время боролся с алкогольной зависимостью. Борисова поделилась архивным видеоинтервью с Евгением, снятым в таиландской клинике.
Осин проходил лечение в клинике Таиланда – там же, где боролась с наркозависимостью Борисова, пишет "ВокругТВ". Музыкант быстро вернулся из лечебницы домой – ему не нравилось, что в реабилитационном центре не дают спиртного. "Это тот случай, когда все хотели помочь, а человек сам не хотел помочь. Своенравие, упрямство, своеволие. Именно от этого обидно", – подвела итог Дана.
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