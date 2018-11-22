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"Споила и отравила": В смерти Осина обвинили Штурм

Наталья Штурм и Евгений Осин. Фото: Дни.ру
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал громкое заявление на своей странице в Instagram. Он считает, что певица должна ответить за то, что умер Евгений Осин.
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По словам Разина, Наталья Штурм ради денег и пиара устроила провокацию с журналистами и псевдоврачами. По мнению продюсера, это и привело исполнителя к смерти.

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Разин отметил, что артистка обнародовала кадры, где спаивает и травит Осина "непонятными лекарствами. "Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти… На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу", – написал продюсер.

Кроме того, Разин выразил особую благодарность Сергею Шнурову, который обратил внимание на трагедию и написал стихотворение, посвященное умершему Осину, тем самым отдав ему дань уважения. Также продюсер пообещал установить хороший памятник на могиле певца. "Я похоронил Женю, как народного артиста, на Троекуровском кладбище и мне очень приятно, что он покоится рядом с моим сыном. Я буду присматривать за его могилой", – заключил Андрей Разин.

Пользователи соцсети восхитились поступком Разина. "Андрей Александрович. Дай вам Бог здоровья за такие добрые дела, которые вы делаете! Это заслуживает глубокого уважения и чести", "Андрей! Ты мега человечище!", "Андрюша, низкий тебе поклон! Дай Бог тебе крепкого здоровья! Большое тебе спасибо за все! За теплоту твоей доброй души!" – заявили в комментариях поклонники Разина.

Напомним, ранее Наталья Штурм рассказала, что еще год назад предсказывала смерть Евгения Осина такой конец. Она была уверена, что алкоголизм добьет певца.

Напомним, что умер Евгений Осин в собственной квартире в Москве. Тело артиста нашла его сестра. 

Автор: Валерия Нарская22 ноября 2018, 15:16
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