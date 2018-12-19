Певица Глюк'оZа прыгнула с балкона после измен любимого

Популярная исполнительница Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) решилась на радикальный шаг. Артистка прыгнула с высоты четвертого этажа.

Певица Глюк'оZа сделала эффектный трюк в клипе на песню "Фэншуй". Ролик артистка презентовала накануне, 18 декабря. В новой работе певица предстала в неожиданных образах. Сюжет прост: героиня Чистяковой-Ионовой, устав от многочисленных измен любимого, решает отомстить. Собственно, для этого Наталье и пришлось радикально преображаться и даже прыгать с четвертого этажа.

Ради этого за две недели до съемок она прошла курс тренировок. Усилия Чистяковой-Ионовой не прошли зря, хотя работа оказалась крайне непростой. "Тяжелее всего дался Наташе и всей съемочной группе этот прыжок. Вернее, даже не сам прыжок, а то, в каких условиях он снимался. Все происходило в пять утра, было темно, очень холодно, мы все устали уже к тому времени, да еще и снег пошел", – цитируют режиссера ролика Тану Муиньо "7Дней".

К счастью, Наталья все сделала профессионально. К тому же была правильно выстроена работа. "Мы все организовали так, чтобы не было никакой угрозы безопасности артистки. Она ловко управлялась со страховочным подвесом, и поняла главное правило: надо не бояться, и тогда все получится", – заключил специалист.

На своей официальной странице в Instagram Наталья Чистякова-Ионова выложила несколько нарезок видео, чтобы его оценили подписчики. Комментарии фанатов порадовали артистку. "Судя по реакции, трек нравится, и это делает меня абсолютно счастливой! Спасибо за отклики!" – поблагодарила довольная Чистякова-Ионова.