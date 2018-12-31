Звезда "Дома-2" беспринципно наживается на грязи

Бывшая участница скандального реалити-шоу Виктория Романец утверждает, что злопыхатели в социальных сетях помогают ей зарабатывать большие деньги. Об этом звезда телепроекта "Дом-2" рассказала в эфире передачи "По домам".

Виктория ведет собственный блог в Instagram, на который уже подписались 2,8 миллиона пользователей. На странице модели часто появляется реклама, причем запросы у женщины совсем немаленькие: она требует не менее 50 тысяч за один такой пост. Некоторые услуги или одежду звезда получает по бартеру – то есть ничего за них не платит.

Романец любит путешествовать вместе со своим супругом и часто публикует совместные снимки. Многие пользователи осуждают их свободный образ жизни и тягу к удовольствиям. Но внимание хейтеров бывшей участнице "Дома-2" только льстит, ведь так она зарабатывает больше просмотров и получает за это огромные суммы.

"Мне очень приятно, когда за моей жизнью следят антифанаты. Они пытаются рассмотреть во мне каждую мелочь: маникюр, высматривают, что я ем. Знаете, чувствую себя звездой. Наша жизнь хуже не становится от этого. Благодаря хейтерам я зарабатываю большие деньги. Ведь эти люди делают нам просмотры, создают большие рейтинги, а потом недоумевают: почему я такая богатая", – передает слова звезды "Starhit".

Напомним, бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Романец вышла замуж за Антона Гусева около года назад. Сразу после церемонии они уехали отдыхать на Мальдивские острова. Но супружеская жизнь идет не так гладко: влюбленные часто устраивают друг другу скандалы.