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Шоу-бизнес

Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом

Карина Мишулина. Фото: www.globallookpress.com
Карина Мишулина предстала в неожиданном образе. Актриса, получившая известность не только благодаря ролям, но и нескольким выпускам скандального ток-шоу "Пусть говорят", примерила эротический наряд, который сразил ее фанатов наповал.
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Как выяснилось, Карина Мишулина надела провокационное платье не просто так. Дочь прославленного актера Спартака Мишулина стала ведущей на корпоративе. Причем вечеринка была тематической. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Карина опубликовала две фотографии с мероприятия.

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Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

"Новогодний корпоратив в стиле средневекового бала! Вообще, это здорово, когда корпоратив не просто проходит банально, за столом, с тостами и скучными конкурсами, а когда все это превращается в театрализованное представление. Получается такой спектакль с вкраплениями музыки и песен! Такое точно запомнится надолго!!! Согласны?) Как вам мой образ эдакой необычной ведущей?" – обратилась к подписчикам актриса.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на вид Карины Мишулиной, и уж точно ни один не остался равнодушным. "А ступу с метлой где парковали ? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "действительно очень хорошо образ подобрали, макияж идеальный,глаза подчеркнули, и цвет волос кстати этот лучше, рыженький не так идет вам. Вообще супер", "Ну хороша!!!! и неповторима!!! яркая и красивая.!!! обожаю ваши превращения !!", "Смешная такая", "Вау! Какой образ! Молодец Карина! Красива в любом образе!😘👍", "хозяйка борделя?" – высказали свое мнение интернет-пользователи.

Интересно, что, в отличие от многих отечественных знаменитостей, Карина Мишулина находит возможность отвечать практически каждому комментатору. Актриса не вступает в перепалку, а старается корректно отвечать на критические отзывы.

Автор: Наталья Аряева17 декабря 2018, 14:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

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