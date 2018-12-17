Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом

Карина Мишулина предстала в неожиданном образе. Актриса, получившая известность не только благодаря ролям, но и нескольким выпускам скандального ток-шоу "Пусть говорят", примерила эротический наряд, который сразил ее фанатов наповал.

Как выяснилось, Карина Мишулина надела провокационное платье не просто так. Дочь прославленного актера Спартака Мишулина стала ведущей на корпоративе. Причем вечеринка была тематической. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Карина опубликовала две фотографии с мероприятия.

"Новогодний корпоратив в стиле средневекового бала! Вообще, это здорово, когда корпоратив не просто проходит банально, за столом, с тостами и скучными конкурсами, а когда все это превращается в театрализованное представление. Получается такой спектакль с вкраплениями музыки и песен! Такое точно запомнится надолго!!! Согласны?) Как вам мой образ эдакой необычной ведущей?" – обратилась к подписчикам актриса.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на вид Карины Мишулиной, и уж точно ни один не остался равнодушным. "А ступу с метлой где парковали ? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "действительно очень хорошо образ подобрали, макияж идеальный,глаза подчеркнули, и цвет волос кстати этот лучше, рыженький не так идет вам. Вообще супер", "Ну хороша!!!! и неповторима!!! яркая и красивая.!!! обожаю ваши превращения !!", "Смешная такая", "Вау! Какой образ! Молодец Карина! Красива в любом образе!😘👍", "хозяйка борделя?" – высказали свое мнение интернет-пользователи.

Интересно, что, в отличие от многих отечественных знаменитостей, Карина Мишулина находит возможность отвечать практически каждому комментатору. Актриса не вступает в перепалку, а старается корректно отвечать на критические отзывы.