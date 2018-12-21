"Нельзя жить без любви!": Карина Мишулина осталась одна с двумя детьми

Карина Мишулина призналась, что сама решила остаться одной с двумя детьми. Актриса убеждена: если мужчина любит женщину по-настоящему, примет и ее наследников.

Пять лет прошло с тех пор, как Карина Мишулина счастлива с продюсером Иваном Коробовым. А ведь они могли бы не встретиться, если бы не стечение обстоятельств. Об этом рассказала актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Все началось с того, что друзья, по ее словам, "вынудили" провести лишних два часа в кафе, куда она совсем не хотела идти. После этого они уговорили поймать машину вместо того, чтобы ехать домой на метро. Именно в попутке Карина и познакомилась со своим будущим мужем. "Наша встреча – реальное чудо, в которое надо верить, и оно обязательно сбудется!" – убеждена Мишулина.

Актриса обратилась к любимому мужу: "Пять лет! Как быстро они пролетели! А уже кажется, что и не было ничего до той встречи. Кажется, что мы всю жизнь вместе. Я поздравляю нас с этой датой! Люблю тебя и хочу пронести эти чувства через всю жизнь!"

Карина Мишулина вспомнила недавнее прошлое, когда воспитывала своих наследников. "Я была одна с двумя детьми! И это был мой выбор. Я никогда не держалась за мужчину. Я знала, что нельзя жить без любви! И убеждена: если мужчина полюбит по-настоящему, ему будет неважно, сколько у вас детей! Он и их примет и полюбит. А если нет, то это не любовь!" – высказала уверенность актриса.

В заключение она пожелала всем верить в чудеса: "Настоящее придет! Главное – уметь ждать и верить! И чудо обязательно придет в вашу жизнь! И любовь! А если уже пришла, то берегите и цените это чувство! Важнее этого нет ничего!"