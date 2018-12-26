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"Сдохнет тут же!": развопившийся Боярский прилюдно разнес жену

Лариса Луппиан с мужем Михаилом Боярским. Фото: commons.wikimedia.org/Анастасия Сергеевна Федоренко (CC BY-SA 3.0)
В честь дня рождения Михаил Боярский давал откровенное интервью. Во время беседы с журналистами артист рассорился с присутствующей в комнате супругой.
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Сегодня, 26 декабря, Михаилу Боярскому исполнилось 68 лет, 40 из которых он прожил с супругой актрисой Ларисой Луппиан. По словам артиста, в последнее время он начал жалеть, что вообще женился.

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 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Говоря с журналистом, Луппиан сообщила, что слишком легко досталась мужу, поэтому он ее не ценит.  Она должна была строить из себя снежную королеву и делать вид, что ей все равно.

"Мужчина должен завоевать женщину. А у нас я его завоевала и за это очень сильно поплатилась. Ну чем? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего… Не стирает, не готовит… Ничего вообще! Конечно, деньги приносит…", – отметила артистка.

Заявление жены вывело из себя Боярского. Артист перешел на крик. "Нет, что она несет?! А что тогда ты будешь делать, завоевательница, амазонка? Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, – не дай бог – ничего бы не изменилось, ну тосковал бы…", – разносил жену артист.

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Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official)

Лариса добавила, что к домохозяйкам сейчас несправедливое отношение. Она хоть и не является таковой, но ясно понимает, как тяжело посвящать все свое внимание семье: "Если муж зарабатывает, он бог и царь, а женщина, которая вырастила двух детей, родила, выносила их по девять месяцев каждого…".

Актер не стал выслушивать доводы супруги. "А я что, не воспитывал?! В плавании, что ли, был?! Почему ты думаешь, что ты их вырастила, обучила?! Как же ты так можешь?" – вопя перебивал он жену.

Боярский отметил, что его избранница получает в театре копейки, поэтому все возможные расходы лежат только на его плечах. Только он заботится о благосостоянии семейства, его супруге грех жаловаться. "Вы можете говорить с Америкой, Германией сколько угодно, а я знаю, как нужно распределить силы и средства, чтобы все было в порядке. Поехать в Москву на машине – едем куда хотим, не задумываясь: хватит бензина – не хватит. Пойдем купим костюм – пойдем купим, кольцо золотое – пусть будет кольцо…", – цитирует Боярского "Аргументы и факты".

Автор: Руслана Алексеева26 декабря 2018, 20:43
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